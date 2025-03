La nouveauté majeure de ce moteur réside dans sa configuration à trois cylindres, une première pour QJ Motor. Selon les informations dévoilées par le site Cycleworld.com, le moteur sera refroidi par eau et présente un design particulier au niveau du système de refroidissement et de la disposition des axes, ce qui confirme son caractère unique.

Bien que certains détails techniques, tels que la cylindrée exacte, la puissance et le couple, restent encore flous, des rumeurs évoquent une cylindrée comprise entre 700 et 900 cc, avec une puissance avoisinant les 100 chevaux. Ce moteur pourrait donc se positionner dans la même catégorie que ceux de marques bien établies comme Triumph, Yamaha, CFMoto et Zontes.

En plus de ce moteur innovant, QJ Motor introduit également une technologie de transmission révolutionnaire : l'AMT (Automated Manual Transmission). Cette transmission semi-automatique permettra des changements de vitesses sans avoir à utiliser de boîte de vitesses manuelle ni d'embrayage. Le système intégrera des actionneurs électromécaniques qui se chargeront de l'embrayage et du sélecteur de vitesses, permettant ainsi au pilote de se concentrer uniquement sur la conduite sans se soucier des manipulations traditionnelles de la boîte de vitesses.

Un début attendu avec impatience

Ce moteur trois cylindres et la technologie AMT pourraient bien redéfinir l'expérience de conduite de moto, offrant une performance accrue et une conduite plus fluide. Cependant, il reste à savoir sur quel modèle exact ce moteur sera lancé et quand nous pourrons le découvrir sur les routes. Quoi qu'il en soit, QJ Motor semble bien décidé à jouer un rôle majeur dans l'avenir de la moto, avec des innovations qui concurrencent de plus en plus les géants traditionnels du secteur.

QJ Motor, un titan chinois de l'industrie de la moto, a pris une décision stratégique en déposant un brevet pour un nouveau moteur trois cylindres en ligne. Cette initiative s'inscrit dans une tendance mondiale où la Chine devient un acteur incontournable dans le secteur de la mobilité, tant pour les véhicules à quatre roues que pour les deux-roues.