Une mini-série retrace les débuts de Ducati en motocross

Après Triumph et sa TF 250-X, Ducati a présenté à son tour sa première moto de cross en début d'année.

Baptisée Desmo 450 MX, la moto est équipée d'équipements dédiés à la compétition, notamment un système d'échappement Akrapovic, des suspensions Showa, des freins Brembo, des jantes Excel et un moteur à distribution desmodromique.

Développée par les ingénieurs italiens en collaboration avec Antonio Cairoli et Alessandro Lupino, la moto a même déjà fait ses débuts en compétition.

Des premiers tours de roue que la marque de Bologne a immortalisés dans une mini-série qui sera diffusée sur la chaîne Youtube Ducati à partir de demain pour le premier épisode (vendredi 20 décembre).

Et pour ses débuts, la moto rouge a frappé fort, remportant le championnat d'Italie MX1 aux mains d'Antonio Lupino.

La web-série nous fera également revivre le retour d'Antonio Cairoli à la compétition et sa participation à l'épreuve du championnat du monde MXGP à Arnhem, aux Pays-Bas.

Chacun des quatre épisodes retrace les moments les plus importants de la saison 2024, et fait profiter les fans des coulisses avec des images inédites et des interviews des pilotes officiels Ducati.

Le calendrier complet de la diffusion des épisodes :

20 décembre : Historic Debut in Italian Motocross Championship

23 décembre : Historic Double Victory at Ponte a Egola

28 décembre : Debuts in MXGP with Tony Cairoli

3 janvier 2025 : Ducati’s first Motocross Title