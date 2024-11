Une mise à jour et une nouvelle version pour le scooter urbain Yamaha NMax 125

Modèle le plus urbain de la gamme des scooters sportifs Max Yamaha, le Nmax 125 profite pour 2025 d'un style retravaillé et de caractéristiques héritées de la star du marché des maxi-scooters, le Tmax.

Doté de nouveaux phares avant à double optique avec clignotants LED intégrés et d'un feu arrière avec feux à LED, son design revu apporte une touche de sportivité, notamment avec un carénage inédit et une bulle sport.

Conçu pour se frayer un chemin dans la circulation urbaine, le Nmax 125 dispose d'un rangement sous la selle qui peut accueillir un casque, ainsi que d'une boîte à gants étanche disposée à droite.

Les freins avant et arrière sont équipés de disques de 230 mm de diamètre et de l'ABS, tandis que le scooter est aussi équipé d'un contrôle de traction (TCS) qui ajuste automatiquement la puissance délivrée à la roue arrière. Les jantes de 13 pouces en alliage sont équipées d’un pneu 130/70-13 à l’arrière et d’un pneu 110/70-13 à l’avant.

Développé avec la technologie avancée Blue Core de Yamaha, le moteur désormais EURO5+ de 125 cm³ est équipé de la technologie Start & Stop qui minimise la consommation de carburant pour réduire les émissions et le coût à l'usage (réservoir de 7,1 litres pour une autonomie d'environ 300 km).

Le Yamaha Nmax est également doté d'une instrumentation connectée, apparaible avec un smarrtphone via l’application Yamaha MyRide. Les pilotes peuvent ainsi consulter les notifications d'appels entrants, d'e-mails et de SMS sur le tableau de bord LCD de 4,2 pouces. Un système « Smart Key » est également présent dans la dotation de série, tout comme une prise USB-C.

Une version Tech Max inédite

Disponible dès janvier 2025 à un tarif qui reste encore à confirmer, et en deux coloris : Icon Black et Milky White en version de base, le Yamaha Nmax 125 est aussi, pour la première fois décliné dans une version Tech Max. Une version qui reprend l'ensemble des nouveautés apportées au millésime 2025 du Nmax et y ajoute un écran TFT multi-thèmes, connecté et couleur de 4,2 pouces avec de nombreuses fonctionnalités, y compris la navigation Garmin gratuite et une selle biplace de qualité supérieure qui intègre un revêtement spécial en simili-cuir noir associé à des surpiqûres dorées et des détails aspect daim.

Le Yamaha Nmax 125 Tech Max sera disponible quant à lui dans les coloris Ceramic Grey et Dark Magma en mai 2025.