Une nouvelle Ducati Panigale V4 pour 2025 !

Pilote officiel Ducati engagé en championnat du monde Superbike, Alvaro Bautista a peut-être, malgré lui, donné un indice important quant au futur de la Ducati Panigale V4.

Si cela fait plusieurs mois que l’on entend parler d’une potentielle nouveauté pour remplacer l’actuelle Panigale V4, et sa déclinaison sportive la V4 R, l’Espagnol s’est laissé à une confidence révélatrice « Je sais qu'il y aura un nouveau modèle mais je ne l'ai pas encore vu. »

Voilà qui ne laisse plus guère place au doute.

La relève arrive pour la Panigale V4

Selon les quelques informations qui circulent dans le paddock WSBK, cette nouvelle Panigale devrait abandonner son monobras oscillant à la faveur d’une refonte complète de son nouveau châssis, hérité de ce qui se fait en MotoGP avec un cadre périmétrique en aluminium.

Le moteur pourrait lui aussi évoluer avec un rupteur placé plus haut, et surtout, l’adoption d’une boîte de vitesses « seamless » pour rendre les passages de rapports plus rapides.

Cette nouvelle Panigale V4 devrait être déclinée en plusieurs versions, comme c’est actuellement le cas.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Il se dit également que la nouvelle Panigale V4 pourrait être la fameuse nouveauté que seuls certains chanceux pourront découvrir en avant-première lors de la prochaine édition de la World Ducati Week, qui se tiendra à Misano à la fin du mois de juillet. À moins que l’on ne découvre la moto directement en piste lors de la « Race of Champions » mettant aux prises le gratin des pilotes Ducati ?