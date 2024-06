World Ducati Week : un plateau royal pour l'édition 2024

C’est en présence du gratin de Ducati, du boss aux pilotes MotoGP et WSBK, que la marque a présenté en détail le programme de la 12ème édition de la World Ducati Week, qui se tiendra du 26 au 28 juillet prochain sur le circuit de Misano.

Cet évènement incontournable pour tous les passionnés de la marque de Bologne combinera à nouveau l'ADN de la course, des expériences de conduite, des défilés, des événements en soirée, des séances de rencontre avec les pilotes et beaucoup d'autres initiatives et même, pour quelques chanceux la découverte en avant-première d’une nouveauté 2025 Ducati.

« Tous les ingrédients sont réunis, à commencer par la nouvelle « Notte dei Campioni »(nuit des champions NDR), qui aura lieu samedi. Une soirée qui promet des émotions inoubliables avec les pilotes Ducati qui feront le show pendant la Race of Champions et immédiatement après, la chance pour tout le monde de s'amuser sur la piste en partageant une passion commune. Je suis impatient de retrouver des milliers de fans sur le circuit de Misano pour célébrer ensemble l'amour de Ducati » a déclaré le boss de Ducati, Claudio Domenicali.

Pluie de champions du monde sur la piste de Misano

À cet instant, la grille de départ de la course a également été officialisée, et elle verra 15 pilotes Ducati s'aligner et concourir au guidon de Ducati Panigale V4. La liste des noms inscrits à la Race of Champions est de classe mondiale. Ils sont tous là, par ordre alphabétique : Francesco Bagnaia (Champion du Monde MotoGP en titre), Enea Bastianini, Álvaro Bautista (Champion du Monde WorldSBK en titre), Nicolò Bulega (Champion du Monde WorldSSP en titre), Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Andrea Iannone, Glenn Irwin, Álex Márquez, le futur pilote officiel Ducati Marc Márquez, Jorge Martìn, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Michele Pirro, Michael Ruben Rinaldi. Voilà qui promet de la bagarre en piste.

Les participants à la World Ducati Week 2024 auront également le privilège de découvrir la nouvelle Desmo 450MX, la première moto de cross signée Ducati, tandis qu’un hommage spécial à la Ducati 916 marquera également le week-end.

Plus d’informations et billetterie sur le site de la World Ducati Week 2024.