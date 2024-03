World Ducati Week 2024 : les billets sont en vente

Après quatre ans d’absence, la World Ducati Week a retrouvé le circuit de Misano en 2022.

Un tracé que les fans de la marque de Bologne investiront de nouveau l’été prochain, du 26 au 28 juillet 2024, avec la douzième édition de l’évènement qui symbolise la passion pour Ducati dans le monde entier.

Grande fête de l’univers Ducati, la World Ducati Week est un événement incontournable pour tous ceux qui ont la moto dans leur cœur, un événement qui combine des expériences de conduite, des rencontres avec les pilotes Ducati engagés en MotoGP et en championnat du monde Superbike, des découvertes des nouveautés de la marque, des défilés de motos et de nombreuses autres animations pour les Ducatistes de tous âges.

Si le programme exact est encore en cours d’élaboration, la « Race of Champions » a de nouveau été confirmée comme le point culminant de l’édition 2024. Les vendredi 26 et samedi 27 juillet, les pilotes Ducati prendront donc la piste de Misano pour participer à une course toujours très disputée.

Les billets pour la World Ducati Week 2024 sont déjà en vente, et peuvent être achetés sur le site Internet Ducati ou directement auprès des concessionnaires de la marque. Outre l’évènement, ils offrent également la possibilité de visiter l'usine et le musée Ducati à Borgo Panigale à un prix réduit.