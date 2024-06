L'ex pilote MotoGP Danilo Petrucci se met au design

Et si le sémillant pilote italien Danilo Petrucci nous avait caché quelques talents ?

Vainqueur de deux Grand Prix dans sa carrière en MotoGP (Mugello en 2019 et Le Mans en 2020), Petrucci, qui pilote aujourd’hui pour Ducati dans le championnat du monde Superbike après un court exode aux États-Unis, a également collaboré au développement de deux concepts de motos dévoilés par le studio de design Dotto Creations.

Les deux créations, baptisées « Leggenda di Handyman » (la légende du bricoleur) pour le scrambler et « Il mito di Noveunosei » (le mythe de la 916) pour la sportive, ont pour base des modèles Ducati, une marque chère au pilote.

Petrucci et Ducati unis dans la victoire

Le scrambler est ainsi basé sur une Ducati DesertX. Une moto revue afin qu’elle ait : « l’air cool, pas comme ces enduros aux looks de grand-père » dixit le pilote. Rabaissé et dépourvu de sa boucle arrière, le scrambler conserve le moteur bicylindre Testastretta de 110 chevaux, et l’agrémente de carénages en fibre de carbone. Les feux avant et arrière, les clignotants, le sabot, la selle, le réservoir, le garde-boue avant, le garde-boue arrière et les protège fourches ont tous été conçus par Dotto Creations suivant les conseils de Danilo Petrucci. 10 unités seulement de la moto seront produites, à un tarif qui n’a pas encore été annoncé.

La sportive repose pour sa part sur une Ducati Panigale V4, dont elle conserve le moteur V4 de 1 103 cm3 développant 215 chevaux. Une moto inspirée, comme son nom l’indique, de la mythique Ducati 916, la première moto pilotée par Petrucci sur circuit.

Là encore, de nombreuses pièces ont été réalisées sur mesure. L'échappement, qui reprend celui de la 916, la selle, le réservoir ou encore les garde-boue ont tous été développés par Dotto Creations. Si on ignore également le prix de cette création, la sportive sera produite à 16 exemplaires.