Une toute nouvelle Triumph Tiger Sport 800 pour 2025

Voici donc une nouvelle venue dans le catalogue Triumph : la Tiger Sport 800.

Une moto conçue par le constructeur anglais pour offrir des performances sportives et des capacités de voyageuse.

Pour cela, la Tiger Sport 800 repose sur un tout nouveau moteur trois-cylindres de 800 cm3 qui délivre une puissance maximum de 115 chevaux à 10 750 tr/min et dont 90 % du couple est disponible à mi-régime, avec une pointe de 84 Nm à 8 500 tr/min. Un moteur couplé à une boîte de vitesses à six rapports avec l'assistant de changement de vitesse Triumph de série et un embrayage Slip and Assist.

La Tiger Sport 800 est dotée d’une fourche Showa de 41 mm à cartouche inversée et à fonction séparée, avec réglage de l'amortissement en détente et en compression, complétée à l’arrière par un mono-amortisseur Showa qui offre un réglage de l'amortissement en détente et un débattement de 150 mm, ainsi qu'un réglage hydraulique à distance de la pré-charge qui permet d'optimiser la conduite lors du transport de bagages et d'un passager.

Le système de freinage se compose d’étriers de frein radiaux à 4 pistons et de deux disques de 310 mm à l'avant, associés à un étrier coulissant à un piston et à un disque de 255 mm à l'arrière. Les roues en aluminium moulé sont équipées de pneus de tourisme sportif Michelin Road 5.

La hauteur de selle est de 835 mm et le poids de 214 kg tous pleins faits (réservoir de carburant de 18,6 litres).

Trois modes de conduite sont au programme (Sport, Road et Rain), et permettent au pilote d'adapter la réactivité de la moto aux conditions, alors que la Tiger Sport 800 peut aussi compter sur un régulateur de vitesse, l'ABS optimisé en virage et l'antipatinage. Des feux à LED, un tableau de bord multifonction LCD et TFT avec navigation virage par virage et la connectivité téléphonique Bluetooth sont inclus de série.

Afin de personnaliser la moto, plus de 40 accessoires dédiés sont disponibles, allant d'un silencieux Akrapovič en titane avec embout en fibre de carbone, à une gamme complète de bagages.

Disponible à partir de 12 295 €, la Triumph Tiger Sport 800 est déclinée en quatre coloris : saphir black, ou les options premium : Graphite, Cosmic Yellow et Caspian Blue. Les motos arriveront dans les concessions à partir de février 2025.