Une Yamaha R7 à gagner !

Le Grand Prix de France Moto 2024 fera-t-il mieux, en termes d’affluence, que l’édition 2023, qui avait battu des records avec plus de 278 000 spectateurs accueillis durant les trois jours de l’épreuve ?

Rebaptisée Michelin Grand Prix de France Moto à la faveur d’un nouveau partenariat avec le fabricant de pneumatiques français, l’épreuve mancelle arrive à grand pas, et se tiendra sur le circuit Bugatti du Mans du 10 au 12 mai prochains.

Si toutes les tribunes affichent complet depuis de longues semaines déjà, des billets « enceinte générale » sont encore disponibles pour assister aux trois jours de compétition ou seulement aux courses du dimanche.

Un évènement durant lequel il sera aussi possible de faire une bonne action, en soutenant les filières de détection et de formation des jeunes pilotes de vitesse moto français, en participant à la tombola mise en place du jeudi 9 mai 8h au samedi 11 mai 18h.

Il sera possible, pour tous les spectateurs munis d’un billet payant et titulaire d’un permis moto (A ou A2) d’acheter un ticket (10 €) en se connectant au wifi disponible gratuitement au Village ou dans la Fan Zone du circuit du Mans et en remplissant le court formulaire.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

En jeu cette année, une Yamaha R7 avec un an d’assurance, un équipement Furygan complet, un casque HJC, un stage de pilotage ACO, des produits Motul, Dafy et Quad Lock ou encore le prêt d’une moto durant une semaine en Corse.