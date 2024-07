Vacances ? Pensez West Forever, qui réinvente le voyage à Moto

Que vous rêviez de parcourir les routes mythiques des États-Unis, de vous perdre dans les paysages époustouflants de l'Alaska, ou de découvrir des trésors cachés en Europe, Afrique, Amérique du Sud, Canada ou Asie, West Forever a conçu des itinéraires pour tous les goûts. Chaque circuit a été soigneusement élaboré pour offrir une immersion totale et authentique dans les destinations les plus spectaculaires du monde. Baranes explique : « Nous avons écouté les retours de nos voyageurs et avons créé des itinéraires qui permettent de savourer chaque moment, de découvrir des lieux cachés et de vivre des expériences mémorables sans précipitation. »

Un des exemples phares de ce nouvel esprit est le circuit « Racines du Blues », qui propose deux nuits dans des villes emblématiques telles que Chicago, Nashville, Memphis et la Nouvelle-Orléans, permettant aux voyageurs de vraiment s’imprégner de l’atmosphère unique de chaque lieu.

Toujours très populaire, la destination États-Unis est désormais plus accessible économiquement. L’équipe West Forever a travaillé dur pour rendre ces circuits plus abordables tout en enrichissant les expériences proposées. Par exemple, le séjour « L’Ouest Américain » est proposé sur 6 dates au choix et réduit à 15 jours maximum, rendant ce best-seller encore plus attrayant. Que ce soit en Harley-Davidson, en trike (accessible aux permis B avec une formation de 7 heures) ou en cabriolet/SUV américain, chacun peut vivre le voyage de ses rêves à travers les vastes paysages américains.

La mission de West Forever est de transformer chaque voyage en une aventure inoubliable. Les circuits incluent des activités et des découvertes uniques : visites culturelles, rencontres locales, moments de détente... Tout est pensé pour que les voyageurs puissent vraiment prendre le temps de savourer leur aventure. « Chaque détail a été soigneusement intégré dans chaque itinéraire pour créer des souvenirs impérissables », ajoute Fabien Baranes.

Avec ce lancement, West Forever invite tous les passionnés de road trip à moto ou en auto à redécouvrir les joies des circuits clés en main. Reprendre le temps, explorer de nouvelles destinations et créer des souvenirs qui dureront toute une vie – voilà la promesse de West Forever pour 2025. Pour plus d'informations et pour découvrir le nouveau catalogue, rendez-vous sur le site officiel de West Forever.