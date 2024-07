Vente le 18 juillet à Argentan (61): 43 lots dont des motos

Aujourd'hui, nous partons dans l'Orne (61) et plus particulièrement à Argentan pour une nouvelle vente aux enchères "Suite succession, collection de motos, véhicules anciens". Elle est programmée ce jeudi 18 juillet à partir de 14 heures et sera diffusée "en live" sur internet via le site www.interencheres.com.

Frais et conditions concernant la vente

Pour cette vente, les frais seront de 20%. À ces frais, il faudra rajouter 80 euros par véhicule. Les frais pour les adjudications via internet seront de 3 % HT ou de 40 euros HT par véhicule.

Le paiement se fera au comptant uniquement par chèque de banque, carte bleue ou virement bancaire.

Toutes les informations sont sur le site interencheres.com.

Les petites cylindrées et les youngtimers

Notre sélection s'est d'abord intéressée aux petites cylindrées et plus particulièrement à ce 103 Peugeot dont l'estimation a été fixée entre 450 et 500 euros. Nous n'avons aucune information quant à son état mais il ne serait pas étonnant que les estimations soient dépassées.

Peugeot 103

Elle ne cesse de grimper la cote des Motobécane 99 Z et l'exemplaire proposé à cette vente n'échappe pas à la règle puisque l'estimation est annoncée entre 1 500 et 1 800 euros. A part qu'une remise en route sera nécessaire, on n'en sait pas plus sur cette machine.

Motobécane 99 Z

Les youngtimers sont à la mode. Nous en avons sélectionné deux.

On attend entre 1 000 et 1 200 euros pour cette Suzuki RF 900 R. Son compteur affiche 65 811 kilomètres et si vous volez en savoir plus, il faudra vous rendre sur place.

Suzuki RF 900 R

L'estimation entre 500 et 600 euros est très acceptable pour cette Honda VFR 750 de 1988 que l'on annonce comme étant à remettre en route pour passer le contrôle technique. Le compteur affiche 48 127 kilomètres non garantis.

Honda VFR 750 1988

On continue page suivante avec notre sélection de machines anciennes...