Vic Fezensac: près de 200 lots aux enchères le 23 juin

Aujourd'hui, nous vous amenons à Vic Fezensac dans le Gers pour une nouvelle vente aux enchères. Cette dernière sera orchestrée par la SVV Gers Gascogne Enchères le 23 juin à partir de 14 heures.

Elle sera retransmise, comme la majorité des vacations que nous vous proposons, en direct sur le site interencheres.com.

Une vente exceptionnelle de modèles divers et variés

Avec un contingent de 192 lots dont 165 machines estimées à des montants accessibles, c'est une belle vente qui attend les enchérisseurs. À titre d'exemple, on trouvera dans la catégorie "cyclomoteurs" des Peugeot 103 entre 200 et 800 euros ou des très prisés Solex entre 30 et 600 euros. Resteront-ils dans cette fourchette? C'est une autre histoire...

Les frais et conditions à prendre en compte avant d'enchérir

Lors de cette vente, les frais appliqués sur le montant de l'adjudication seront de 21%. À cela, il faudra rajouter 3,60 % de frais si vous enchérissez via le live du site interencheres.com. Autre point important à prendre en compte, c'est qu'une majoration de 40 euros HT (48 euros TTC) par véhicule sera imposée.

En clair, pour ceux qui étaient au fond de la classe pendant les cours de math, pour une moto ou un cyclo adjugé 1 000 euros, il vous reviendra à 1 210 euros en présentiel, et à 1 258 euros via internet.

Intéressons-nous tout d'abord aux machines d'avant la seconde guerre mondiale. Cette Monet Goyon du début des années vingt est annoncée avec une restauration ancienne. Le moteur n'est pas grippé et un carburateur "moderne" a été monté (estimation entre 800 et 1 200 euros). Est-ce la prise de vue qui rend l'avant "bizarre" ou une erreur de montage? Toujours est-il que la roue avant est particulièrement proche du cadre.

Monet Goyon 147 cm3

Certains amateurs d'anciennes préfèrent partir d'une base à restaurer intégrant les travaux pour lui redonner son lustre d'antan dans le plaisir de la collection. Avec cette Motobécane B33 250 cm3, on est sur un beau projet avec une estimation raisonnable fixée entre 500 et 800 euros.

Motobécane B33 250 cm3

Pour les autres, ce sont plutôt les machines prêtes à rouler qui les intéressent. Cette Peugeot P111 de 250 cm3 que les derniers travaux concernant le moteur soient réalisés. L'estimation est proposée entre 2 000 et 3 500 euros (le silencieux est fourni avec la machine avec quelques pièces supplémentaires).

Peugeot P111 350 cm3

Et pour les plus pressés, une simple remise en route et vous pourrez profiter pleinement de cette brave Terrot 350 cm HST annoncée comme étant de 1932. Côté estimation, on est entre 3 500 et 5 500 euros

Terrot HST 350 cm3

On continue page suivante avec des machines plus récentes.