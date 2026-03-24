Oubliez toute comparaison avec le MotoGP, le Superbike, le MotoAmerica, le British Superbike ou tout autre championnat similaire où tout est réglementé et scruté.

Le World Moto Clash repose sur un principe pour le moins simple : aucune réglementation technique ne limite les engins autorisés en piste. Envie de piloter une Superbike dérivée d’une moto de série ? C’est possible. Vous préférez un prototype ? C’est également possible. Du moment que c’est un véhicule avec un guidon, deux roues et qu’il ressemble à une moto, c’est permis.

La seule et unique règle est que la moto doit être sûre dans des conditions de route normales. Le reste est laissé à la discrétion des ingénieurs et des équipes.

Un million de dollars à gagner pour le vainqueur !

Et pour pousser au crime, les organisateurs mettent le paquet. Le vainqueur de la première course empochera un million de dollars. Le deuxième, un demi-million, le troisième, un quart de million. Même le cinquième repart avec une somme qui ferait pâlir un pilote de fond de grille dans un championnat mondial. Pour une structure privée, gagner une course, c’est financer son équipe pour les trois prochaines saisons.

La course inaugurale aura lieu dans l’Utah, sur le circuit « Outler Loop » de Granville, un tracé de près de cinq kilomètres avec 15 virages, où jusqu’à 48 pilotes sont attendus en piste.

Entre les manches, le public aura droit à du drift moto, du stunt, des concerts et des expos de customs.

Un véritable show à l’américaine dont on attend avec impatience les premières images.