X-Cape 650 et Seiemmezzo : tous les prix de la gamme Moto Morini 2024

Société chargée de l’importation de plusieurs marques en France dont Moto Morini, la Sima a investi en force le Salon du 2 Roues de Lyon.

Pour les visiteurs de l’évènement lyonnais, ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir sur le stand situé Hall 3 emplacement C4 l’ensemble de la gamme 2024 de la marque italienne Moto Morini, mais aussi certains modèles dévoilés à Milan : le custom Calibro, la Milano 1200 mais aussi la Corsaro 750 naked, qui arriveront plus tard au catalogue.

À l’heure actuelle, trois modèles sont donc commercialisés en France, les roadsters Seiemmezzo Street (désormais disponible au prix de 6 699 €, en baisse de 300 €), Seiemmezzo Scrambler (à partir de 6 999 €, également en baisse de 300 € et maintenant disponible en coloris Blue Storm), et son trail X-Cape 650 (à partir de 7 599 € pour les jantes à bâtons et 7 999 € pour les jantes à rayons).

La X-Cape 650, qui sera bientôt disponible en version « Black Ebony », profite également de deux offres commerciales : une aide à la reprise de 500 € et 500 € d’accessoires offerts, est aussi à découvrir sur le salon lyonnais, tandis que les kits de personnalisation « Squadra » et « Scuderia » sont encore disponibles chez les revendeurs.