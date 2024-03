La Sima bien représentée à Lyon avec Mash, Royal Enfield, Moto Morini et QJ Motor

Incontournable du marché français des deux-roues, la SIMA (Société d’importation de moto et accessoires) va investir en nombre le Salon du 2 Roues de Lyon, qui ouvrira ses portes ce jeudi 7 mars, jusqu’au dimanche 10 mars prochain.

Pas moins de neuf stands porteront en effet le sceau de l’entreprise de Beaune, dont ses marques phares, Mash, Royal Enfield, Moto Morini, et sa dernière prise, QJ Motor.

Du côté de sa marque propre, Mash (stand Hall 3 emplacement A1), les visiteurs seront plongés dans l'univers de la fête foraine, avec une ambiance festive et ludique, agrémentée de pop-corn, de ballons colorés et d'un photobooth. Côté moto, on y retrouvera les nouvelles versions de la célèbre Seventy, un tout nouveau side-car, ainsi que de nouveaux modèles de scooters. En outre, un tout nouveau modèle, conçu pour se différencier de la gamme existante sera dévoilé lors du salon lyonnais.

Le stand de la marque indienne Royal Enfield, situé Hall 6 emplacement C26, sera également animé avec les dernières nouveautés que sont les Bullet 350, Shotgun 650 et l'Himalayan 450. Cette dernière profitera aussi, dans le hall 5, d’un pop-up de 36 m² entièrement dédié qui présentera l'ensemble de la gamme.

Enfin, dans la galerie G, un stand spécial sera dédié au concours BKBO, où 10 Royal Enfield Classic 350 customisées par des revendeurs seront exposées et soumises au vote du public, tandis que l’Ipone Continental Cup sera également représentée à travers un stand de 432m² dans le Hall 4 avec les 35 Royal Enfield GT de la saison 2023.

Le Salon du 2 Roues de Lyon sera également l’occasion pour les visiteurs français de découvrir les nouveautés présentées par Moto Morini lors du dernier salon EICMA de Milan en novembre 2023 (Hall 3 emplacement C4). Parmi elles, on retrouvera la X-Cape 650cc et son nouveau coloris noir, le modèle custom Calibro, la Milano 1200 mais aussi la Corsaro 750 naked.

Ultime marque à intégrer le giron de la SIMA, le constructeur chinois QJ Motor sera également présent à Lyon avec ses dernières nouveautés issues du catalogue des modèles disponibles en France.