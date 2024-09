22 septembre: Journée du patrimoine: vente aux enchères à Gouzon (23)

Tout ce qui constitue notre patrimoine sera mis en avant ce week-end dans toute la France. Et le domaine de la locomotion ne sera pas en reste avec de nombreux événement.

Ce sera le cas à Gouzon dans la Creuse ce dimanche 22 septembre avec une exposition de véhicules plus ou moins anciens dès le matin et une vente aux enchères qui débutera à 14 heures 30.

Cette vente sera retransmise sur interencheres.com en direct et toutes les modalités concernant cette vente se retrouvent sur ce même site.

Une association créée pour les journées du patrimoine

Cette manifestation est organisée par l'association "Gastromobile Club Gouzonnais", association créée uniquement dans le but de braquer les projecteurs sur tout ce qui roule dans le cadre des journées du patrimoine.

Vingt-quatre deux-roues motorisés seront disponibles lors de cette vente avec une majorité de petites cylindrées.

Un Solex sinon rien

Et qui dit "petites cylindrées" dit bien souvent Solex. Ils seront omniprésents à cette vente dans différentes versions. Ci-dessous, c'est un 330 estimé entre 100 et 150 euros que nous vous proposons. Il est daté du début de l'année 1955 et possède sa carte grise de collection.

Solex 330 1955

Si vous êtes un boulimique de la "bicyclette qui roule toute seule" (surnom donné aux Solex), vous pourrez tenter votre chance sur ce lot de dix exemplaires dont neuf possèdent leur carte grise. L'estimation est proposée entre 400 et 600 euros.

Lot de 10 Solex

Mais si la mécanique n'est pas votre fort et que vous cherchez un modèle prêt à l'emploi, ce 3800 vous tend les bras (ou plutôt le guidon). Il faudra juste prévoir les démarches pour son immatriculation (estimation entre 650 et 700 euros).

Solex 3800

Idem pour ce Solex 5000 avec toute la partie mécanique refaite mais dont la partie cycle a été laissée dans son jus (estimation entre 700 et 800 euros).

Solex 5000

Et à part les Solex? C'est à découvrir page suivante.