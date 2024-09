22 septembre: Journée du patrimoine: vente aux enchères à Gouzon (23)

Si les Solex seront nombreux à chercher un nouveau propriétaire, d'autres véhicules seront dans le même cas.

Que pensez-vous de cet ensemble pour aller faire vos courses? Cette B.M.A. (pour bicyclette à moteur auxiliaire) Terrot Cyclorette de 1954 est proposée dans son jus avec sa remorque assortie. L'allumage est à revoir et il faudra faire les démarches pour obtenir un titre de circulation (estimation entre 750 et 850 euros).

Terrot Cyclorette 49,9 cm3 1954

Egalement dans son jus, cette 125 cm3 Hirondelle type E de 1955 demandera une petite restauration. Il manque le carter de chaîne et le couvercle de la boîte à outils. Côté moteur, on annonce qu'il a une bonne compression (estimation entre 550 et 600 euros).

Hirondelle 125 cm3 type E 1955

La cote grimpe pour les "chaudrons". L'estimation de cet exemplaire est fixée entre 1 000 et 1 500 euros. Il roule et possède sa carte grise. Mais comme sa première immatriculation date du 1er janvier 1960, il sera soumis au contrôle technique.

Motobécane AV 89 1960

On termine avec la doyenne de cette vente, à savoir cette Monet Goyon 250 cm3 Type AL3 de 1940. En très bon état de fonctionnement, vous n'aurez plus qu'à l'assurer et à la mettre à votre nom pour en profiter pleinement (estimation entre 2 300 et 2 500 euros).

Monet Goyon 250 cm3 AL3 1940

On se retrouve dans quelques jours pour découvrir les résultats enregistrés lors de cette vente.