46 motos le 6 février à Ste Geneviève-des-Bois les résultats

La vente multisite d'Alcopa organisée le 6 février dernier vous proposait d'acquérir quarante-six machines (pour retrouver notre article de présentation, cliquez ici). Neuves, d'occasion voire anciennes, la variété n'a pas vraiment été couronnée de succès. Reviendrait-on à une situation plus cohérente?

Le bilan de la vente

Ce sont donc quarante-six lots qui étaient disponibles. Si les scooters tirent plutôt bien leur épingle du jeu avec un taux d'adjudication de 100 %, du côté des motos, c'est un peu plus compliqué. En effet, sur les trente-cinq machines proposées à la vente, dix-sept, soit quasiment la moitié, ne changeront pas de main.

Certains lots étaient déjà présents lors de précédentes ventes, ce qui signifie certainement que les attentes sont encore au-dessus du marché actuel qui, vous l'avez sûrement remarqué, est en forte baisse.

Les scooters de la vente

Et ça commence plutôt bien avec ce scooter Honda Forza NSS 350 cm3 dont l'estimation était fixée à 2 300 euros. Très vite, les enchères dépassent les 3 000 euros pour finalement aboutir à une adjudication contre la somme de 3 400 euros.

Idem pour ce Piaggio MP3 400 LT dont l'estimation était à 600 euros et qui sera adjugé à 1 400 euros. Deux autres exemplaires estimés à 2 800 et 4 000 euros trouvent preneurs respectivement à 3 000 et 5 600 euros.

Pour ce Peugeot Satelis de 2007, une estimation à 500 euros était annoncée. Avec 10 953 kilomètres à son compteur, il part à 700 euros.

Peugeot toujours avec ce Pulsion de 2020 avec 11 080 kilomètres à son compteur qui attendait au minimum 1 200 euros et qui sera adjugé 1 500 euros.

On continue page suivante avec les motos qui ont eu moins de chance...