Après la F1 Max Verstappen lorgne vers le MotoGP

Adversaires en piste depuis de nombreuses années, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont semble-t-il une envie commune : investir dans une équipe de MotoGP.

Si le Britannique n'a pas encore franchi le pas, il pourrait être devancé par le Néerlandais, à qui l'on prête l'intention de s'offrir une équipe de MotoGP à court terme.

Déjà propriétaire de l'équipe Verstappen.com Racing, engagée en GT World Challenge Europe et de l’écurie d’Esport Team Redline, le pilote Red Bull souhaiterait dorénavant acquérir l'une des équipes de la grille MotoGP.

À en croire les rumeurs qui agitent les paddocks de F1 comme de MotoGP, le Néerlandais aurait deux cibles dans son viseur : l'équipe LCR Honda et Trackhouse, motorisée par Aprilia.

Max Verstappen se verrait bien en patron MotoGP

Le média anglais The Race, l'affirme également : « des sources proches du champion du monde en titre de F1 ont confirmé qu’il était ouvert à l’éventualité de devenir propriétaire d’une écurie de MotoGP. » L'information a également été confirmée par Sky Italia.

Le team KTM, dont on connaît les liens qu'il entretient avec le géant Red Bull, l'employeur de Max Verstappen en Formule 1, fait également office de candidat potentiel.

Une arrivée qui ne serait pas pour déplaire à Liberty Media, le propriétaire américain à la fois de la Formule 1 mais aussi du championnat du monde MotoGP, qui verrait d'un bon œil l'apport d'une personnalité reconnue mondialement comme Max Verstappen dans les paddocks moto.