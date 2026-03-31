Assurance, la double peine : les Français se ruinent pour rouler et s’assurent de moins en moins

634 € pour assurer une moto. Mais derrière ce chiffre se cache de grosses différences régionales et générationnelles. L’assurance au tiers explose avec un cout de 394 €/an pour une moto.

Les conducteurs font le choix de la survie budgétaire, quitte à baisser leur niveau de protection. La hausse est mécanique : la formule tous risques recule (de 51 % à 47 %). Conséquence : les plus jeunes trinquent encore plus.

Un jeune conducteur paye deux fois plus qu’un profil expérimenté. Il faudra compter 1 003 € contre 540 € auparavant.

En moto, l’écart atteint des sommets : 806 € en Île-de-France contre 486 € en Bourgogne-Franche-Comté, soit 66 % de différence. La Corse n’est pas en reste avec des primes moto à 696 €.

Assurance : jusqu’à un tiers du budget annuel du véhicule

Le budget annuel pour une moto oscille entre 1 930 € et 3 430 €, et l’assurance peut grimper jusqu’à 33 % du total si la moto dort dehors et que le propriétaire opte pour le tiers.

"Les automobilistes comme les motards arbitrent leurs dépenses en réduisant leurs garanties" … Le constat duLynx.fr est sans appel : face à la flambée des prix, les Français rognent sur la protection. Une stratégie à double tranchant : payer moins aujourd’hui, risquer beaucoup plus demain.

En 2026, le choix de la région de résidence et le mode d'apprentissage (conduite accompagnée) sont devenus des facteurs d'économie plus puissants que la simple négociation commerciale. Pour les motards, l'assurance est désormais un luxe qui pèse un tiers du prix de revient kilométrique.

Au vu de ces augmentations, seriez-vous prêt à réduire votre niveau de couverture (passer du tous-risques au tiers) pour compenser la hausse du prix du carburant à la pompe ? Ce que révèlent ces chiffres, ce n’est pas seulement une hausse.

C’est une transformation. Les conducteurs arbitrent. Ils réduisent leur protection, ils subissent des écarts massifs selon leur âge et leur région. Et surtout, ils découvrent une vérité simple : le coût réel d’un véhicule n’est plus son prix… mais tout ce qui gravite autour. Dans ce système, l’assurance est devenue la pièce maîtresse, et le point de rupture.