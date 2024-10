Avec les BMW R1300 GS Adventure et Adventure ASA, après avoir mis la main à la poche, vous allez les mettre dans les poches !

À l’heure du bilan et après un tableau très critique peint suite à un essai d’une journée nous obligeant à nous focaliser sur ce qui est immédiatement perceptible, il convient de relativiser. La maîtrise de BMW en matière de partie cycle et d’agrément de conduite est d’autant plus réelle qu’elle s’accompagne d’un équipement digne d’une voyageuse tout confort et que la qualité de chaque élément est au rendez-vous. Chaque option est pertinente et réfléchie, intelligente et de qualité.

Au tarif de la bête et de ses agréments, on n’en attendait pas moins. En effet, on atteint rapidement les 30 000 € le morceau sans forcer, rendant cette moto certes désirable et impressionnante, mais aussi élitiste par son tarif que par ses proportions (sans parler de son look ?), quand bien même elle fait le maximum pour se rendre « accessible » au travers d’offres de LOA ou encore d’assistances en tout genre. Certes, les packages d’options sont efficaces et pertinents, mais créer des situations et motos imposant de passer par des options pour être pleinement exploitées ne revient-il pas à créer un problème parce que l’on a la solution ? À voir.

En attendant, cette nouvelle GSA nous est apparue plus agile que l’ancienne, plus vive, plus performante, plus accessible que jamais, plus routière aussi et franchement agréable lorsque les conditions s’y prêtent. Elle conserve les « défauts » de boîte et de shifter déjà connus, impose sa personnalité et la manière de la gérer, tandis qu’elle permet de faire plus que ce que l’on n’aurait jamais imaginé avec une relative simplicité. Basculer dans l’univers BMW, c’est opter pour des concessions et des challenges personnels, surtout lorsque l’on choisit la plus impressionnante des Trails actuels.

Lorsque l’on se retrouve en terrain glissant, avec une moto lourde et haute, à trimer pour essayer de rester sur ses roues, lorsque l’ASA en mode D montre ses mauvais côtés plutôt que les bons, pourtant plus nombreux, lorsque l’on comprend qu’il faut passer beaucoup de temps avec cette moto pour en prendre pleinement la mesure, on se dit qu’on la reverra, qu’on la comparera, qu’on la mesurera, tout en admettant qu’elle demeure redoutable et tout en sachant qu’elle rencontrera un succès important. Pas seulement parce qu’il s’agit d’une GS, mais parce qu’il s’agit d’une excellente GS qui ne cherche pas forcément les superlatifs, et s’adresse à une clientèle convaincue tout en cherchant à continuer de conquérir de nouveaux territoires, commerciaux cette fois. En tout cas, elle n’a pas peur de se renouveler, de changer et toujours de s’améliorer. Reste à voir qui suivra la tendance lancée par cette influenceuse-là.

Note : entre le 1er octobre 2024 et le 28 décembre 2024 et livrée avant le 28 décembre 2024 garantie étendue de 2 ans offerte (4 ans au total)

Caradisiac a aimé