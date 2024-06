Cake finalement sauvé !

Après de nombreuses péripéties et difficultés financières, la marque suédoise Cake, spécialisée dans les motos électriques aux looks originaux et design a déposé le bilan en février dernier, notamment victime d’un marché de la moto électrique qui peine à décoller.

Alors que l’on pensait l’aventure terminée pour la jeune marque suédoise, on apprend aujourd’hui que Cake va renaître de ses cendres grâce à l’arrivée d’un nouvel investisseur, le groupe automobile norvégien Brages Holding SA.

Venu en voisin relancer la marque Cake, Brages a même de grandes ambitions pour Cake, comme l’a détaillé Espen Digernes, le boss de Brages : « Notre objectif en acquérant Cake est de faire évoluer la marque, en construisant un solide réseau de distribution de détaillants et en transformant une remarquable initiative suédoise en un succès scandinave. »

Cake : un Barges et ça repart

Ce nouvel investissement devrait permettre à l'entreprise, non seulement de poursuivre ses activités, mais également d'investir dans de nouvelles technologies afin d'étendre sa présence sur le marché international.

Cake prévoit ainsi d'introduire de nouveaux modèles de mobilité électrique tout en poursuivant la commercialisation et le développement de ceux existants.

Une renaissance inattendue.