Can-Am : Le retour en force avec deux électriques pleines de promesses

La Pulse est un roadster idéal pour les déplacements quotidiens et les balades urbaines. Elle est équipée d'un moteur électrique de 35 kW (47 ch), permettant une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. Alimentée par une batterie lithium-ion de 8,9 kWh, la Pulse offre une autonomie de 160 km en milieu urbain et de 130 km en utilisation mixte. La recharge complète prend 5 heures et 15 minutes avec un chargeur de 120 V, ou 1 heure et 30 minutes avec un chargeur de 240 V.

La Pulse dispose de caractéristiques haut de gamme telles qu'une suspension avant KYB inversée, un amortisseur arrière SACHS réglable, des roues de 17 pouces, et un système de freinage performant avec ABS pour une sécurité accrue. Un tableau de bord à écran tactile de 10,25 pouces, compatible avec BRP Connect et Apple CarPlay, ajoute une touche de modernité à cette moto rétro-futuriste. Une version spéciale, la Pulse '73, rend hommage à la première moto Can-Am lancée en 1973, avec des éléments esthétiques distinctifs et le numéro 73 sur les panneaux latéraux.

L'Origin, quant à elle, est un trail qui rend hommage aux succès passés de Can-Am en motocross et enduro. Ce modèle est conçu pour une utilisation mixte, avec des suspensions KYB réglables et un débattement de 255 mm à l'avant, ainsi que des pneus mixtes adaptés aux terrains variés. L'Origin est proposée avec deux modes de conduite off-road pour maximiser ses performances hors route. Une version Origin '73, disponible à partir de 19 799 euros, propose des équipements supplémentaires et une finition spéciale.

Les deux modèles utilisent le système de propulsion E-power développé par Rotax, une filiale de BRP spécialisée dans la motorisation. Ce système intègre la batterie, l'onduleur, le chargeur et le moteur, tous refroidis par liquide pour maximiser la durée de vie de la batterie et optimiser l'autonomie. La batterie peut se recharger de 20 % à 80 % en seulement 50 minutes sur une borne de recharge de Type 2. Les options de motorisation de 35 kW (47,5 ch) et 11 kW (15 ch) rendent ces motos accessibles aux titulaires de permis A2 et aux automobilistes formés à la conduite d'équivalents 125 cc.

Can-Am se positionne sur le segment premium des motos électriques, concurrençant des marques comme Zero Motorcycle, LiveWire, et Energica. Les modèles sont équipés de fonctionnalités modernes telles que la marche arrière pour faciliter les manœuvres et une transmission par chaîne lubrifiée en permanence. La marque propose également une gamme d'accessoires sous le nom de LinQ Nano, comprenant des protections et de la bagagerie, permettant aux motards de personnaliser et d'optimiser leur expérience de conduite.

Bien que Can-Am s'engage dans le segment des motos électriques premium, le marché français reste un défi, en partie à cause des prix élevés et des aides à l'achat limitées par rapport aux subventions disponibles pour les voitures électriques. Cependant, avec des offres comme la Pulse et l'Origin, Can-Am vise à attirer les motards passionnés par l'innovation et les performances, tout en rappelant son héritage riche dans le monde des deux-roues.