Marque du groupe canadien BRP, Can Am anticipe la rentrée en dévoilant les nouveautés de sa gamme 2027 de véhicules à trois roues.

Le Ryker, véhicule d’accès à l’univers du trois-roues (avec plus des deux tiers d’acheteurs débutants), monte ainsi clairement en gamme, notamment en adoptant un nouveau moteur d’entrée de gamme. Le bicylindre 600 cm³ tire sa révérence et est remplacé, sur le modèle de base par un trois-cylindres Rotax 900 ACE dégonflé à 52 chevaux (38,9 kW). Ce bloc apporte plus de couple à bas régime, moins de vibrations et une sonorité plus feutrée. Les versions Sport & Rally conservent quant à elles le Rotax 900 ACE de 79 chevaux (59,1 kW) pour des accélérations plus toniques.

La structure gagne en rigidité, la direction se veut plus précise, la signature aérodynamique a été retravaillée et le système de contrôle de la stabilité (VSS) a été totalement recalibré.

L’ensemble de la gamme adopte un écran couleur de cinq pouces contrôlé par de nouvelles commandes au guidon, de nouveaux optiques LED, des jantes inédites et des panneaux de carrosserie redessinés.

Plus de confort et de connectivité pour les Can-Am Spyder et Canyon 2027

Pour les gros cruisers et véhicules d’aventure de la marque, les améliorations sont moins visibles. Sur les véhicules équipés du grand écran de 10,25 pouces, l’application apporte désormais la navigation guidée virage par virage, la planification d’itinéraire et le suivi de groupe, sans obligation de posséder un intercom avec la Navigation BRP GO !. La mise à jour est déployée sur iOS et Android.

Le sommet de la gamme de grand tourisme, le Spyder RT Sea-to-Sky s’équipe d’un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) en temps réel, de revêtements de selle retravaillés et du retour des sacoches de voyage sur-mesure à l’avant et à l’arrière.

De nouveaux coloris font également leur apparition : Dolomite Grey pour les Spyder RT Sea-to-Sky et Spyder F3 Limited Special Series, Sandstone pour le Canyon Redrock, Mineral Blue pour le Spyder F3 Limited et la finition Liquid Titanium et carrosserie Monolith Black Satin pour le Spyder F3-S.

Les tarifs et dates de disponibilités en France de ces nouveautés Can Am 2027 n'ont pas encore été précisés par la marque.