La 450MT, avec son twin parallèle de 449 cm³ (42 ch, 175 kg à sec), est née pour l’off-road. RSD l’a réimaginée pour la route, conservant réservoir, cadre, sous-châssis, moteur et bras oscillant, mais en puisant dans la sportivité de la 450SS : roues de 17 pouces (120/70 et 160/60 ZR), freins Brembo et repose-pieds affûtés. Adieu les jantes à rayons 21/18 et le look trail – ici, tout est pensé pour la stabilité et la précision en virage. Les suspensions Gears Racing à long débattement rehaussent la garde au sol, offrant une posture de prédateur urbain et une absorption optimale des chocs.

À Bolsa Chica, « The Vandal » n’a pas fait que parader. Engagée dans des démos supermotard et le Moto Beach Gymkhana – un parcours tortueux à basse vitesse –, elle a prouvé son agilité, slalomant entre cônes et obstacles avec aisance. Roland Sands, ex-pilote et maître du custom, décrit ce projet comme un « mini super hooligan » accessible, pensé pour inspirer les bricoleurs avec des pièces majoritairement CFMoto et quelques ajouts aftermarket (échappement SC-Project, risers RSD).

CFMoto, qui cartonne en Europe et aux USA (1 million de véhicules off-road produits, titre Moto3 2024 avec Aspar), pourrait capitaliser sur ce buzz. « The Vandal » coche toutes les cases pour séduire : légèreté, prix contenu (la 450MT démarre à 5 990 €), et un style qui claque – fluo rétro 90’s en prime. Le supermotard revient en force, et ce concept pourrait viser aussi bien les pros des wheelies que les novices tentés par le genre. Pourtant, CFMoto reste prudent. Officiellement, c’est une vitrine pour inciter les proprio de 450MT à personnaliser leurs motos. Mais la clameur des fans, amplifiée par des médias comme Cycle World ou Visordown, pourrait changer la donne.

« The Vandal » n’est pas (encore ?) sur les chaînes de montage, mais elle a tout pour réussir : une base éprouvée, un design qui cogne et une fibre fun à prix abordable. CFMoto écoutera-t-il ? Avec son appétit croissant pour l’Occident et son flair, le pari semble jouable. Réponse peut-être dès novembre 2025 à Milan. D’ici là, ce vandale donne des idées – et des envies de bitume !