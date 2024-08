DAB Motors et Peugeot : Un hommage électrique au sport

Dans un hommage électrisant à l'esprit sportif, DAB Motors, soutenu par Peugeot Motocycles, présente « À la Gloire du Sport », une collection unique de cinq motos personnalisées sur le thème du sport. Cette collection célèbre les grands événements sportifs de cette année en réimaginant les sports individuels pour la route, en incorporant des couleurs, des détails culturels et de l'iconographie dans chaque moto.

Cette collection de cinq motos électriques uniques, réalisée par le DAB Custom Studio, la branche de DAB Motors dédiée aux projets sur mesure, utilise la DAB 1α récemment lancée comme point de départ. Chaque moto est un hommage à un sport spécifique, reflétant l'héritage et la culture de chaque discipline sportive. Chaque opus de la collection "À la Gloire du Sport" est une ode à un sport particulier : surf, basket-ball, skateboard, tennis et boxe. Les designers de DAB ont su capturer l'essence de chaque discipline en intégrant des éléments visuels et fonctionnels spécifiques.

On relève la version Surf (Bleu), une moto prête à affronter les vagues, avec son porte-surf et ses pneus tout-terrain. Le style de vie aventureux et libre est mis en exergue avec un porte-bagages avant, porte-surf, planche de surf DAB, selle en néoprène bleu, pneus tout-terrain, fourche argentée… Une ambiance adaptée aux scènes côtières de Biarritz, par ailleurs berceau de la marque DAB.

Il y a aussi l’hommage au Basket-ball (Jaune) avec un design urbain et dynamique, évoquant les terrains de basket et la culture street. L'énergie excitante du terrain de basket, la musique hip-hop exsudent de cette esthétique vibrante et dynamique rappelant l'univers du basket-ball.

Le Skateboarding (Noir) est dans le ton, présentant une esthétique rebelle et underground, avec des éléments empruntés au monde du BMX. La carrosserie en carbone forgé ornée de graffitis peints à la main, mousse de guidon BMX, crash pods, structure de protection tubulaire, porte-skate ne font aucun doute sur les origines comme sur le message.

Le Tennis (Vert) se veut le contraire avec l'élégance et la tradition. Panier en osier pour balles de tennis et articles de pique-nique, selle en tartan vert et blanc, porte-raquette, pneus marron personnalisés sont au programme.

Enfin, le dernier uppercut nous vient de la Boxe (Rouge) pour un design puissant et symbolique, avec des références aux légendes du noble art. La force et la résistance se cachent sous cette peinture rouge avec accents dorés rappelant les ceintures de championnat, gants de boxe sur la sangle de la selle sont là comme la plaque avant avec le tatouage emblématique de Mike Tyson.

En s'associant avec Peugeot Motocycles, DAB Motors rappelle sa position de leader dans le domaine de la moto électrique personnalisée. La marque française, fondée par Simon Dabadie, a su séduire une clientèle exigeante en proposant des motos à la fois esthétiques et performantes.

Avec « À la Gloire du Sport », DAB Motors et Peugeot Motocycles montrent leur engagement à repousser les limites du design et de la performance. Cette collection unique rend hommage aux sports individuels tout en offrant une vision audacieuse et créative de ce que peut être une moto électrique. C'est un mélange de style, de culture et de technologie, conçu pour séduire les amateurs de sport et de moto.