À la Une cette semaine

Yamaha a annoncé cette semaine une vaste campagne de rappel qui concerne 22 813 motos en France, pour un problème de paramétrage de l'ECU entraînant un mauvais fonctionnement du capteur de position de papillon des gaz (capteur TPS). Les modèles identifiés et rappelés en concessions sont les MT-09, XSR900, Tracer 9, Niken GT et MT-10. L'opération, à réaliser gratuitement en atelier consiste en une reprogrammation del’ECU et à remplacer le capteur TPS.

Pour la cinquième année consécutive, le constructeur anglais Triumph a de nouveau battu des records de ventes en 2024, dépassant la barre des 100 000 motos vendues. Une première dans l'histoire de la marque. Depuis 2019, les ventes de Triumph affichent même une hausse de 123 %, avec une croissance réalisée sur tous les marchés. Un chiffre qui accompagne l'expansion du réseau mondial de concessionnaires de Triumph, aujourd'hui constitué de 950 concessionnaires, soit 230 revendeurs agréés de plus qu'en 2019.

Sortie momentanément d'affaire avec l’annonce de l’acceptation du plan de sauvegarde du groupe par ses créanciers, la marque autrichienne KTM doit maintenant écouler ses stocks de motos invendues. Pour cela, le constructeur lance une opération commerciale avec de nombreuses promos allant jusqu'à 3 000 euros sur ses modèles street, travel et enduro. Des offres à saisir jusqu'au 30 avril prochain.

C'est par une vidéo postée sur Youtube, que Yamaha a officialisé il y a quelques jours le développement en cours d'un premier modèle de deux-roues hybride de moyenne cylindrée. Une technologie inédite sur un deux-roues de moyenne cylindrée pour la firme japonaise, que les ingénieurs ont pour le moment décidé d'intégrer sur un scooter inédit. Une technologie encore en développement que l'on pourrait bientôt voir intégrée au cœur d'une toute nouvelle gamme introduite par Yamaha.

Présenté à l'occasion du dernier salon de Milan en novembre 2024, le moteur V3 équipé d'un compresseur électrique roule déjà au Japon. Un bloc totalement inédit que l'on pourrait découvrir bientôt au cœur d'un modèle baptisé V3R à en croire le journaliste anglais Ben Purvis. Selon les ultimes indiscrétions basées sur l'appellation de la moto, on devrait donc pouvoir bientôt découvrir un roadster sportif, qui devrait disposer d'une cylindrée comprise entre 800 et 1 000 cm3. Une présentation en fin d'année est même déjà attendue.