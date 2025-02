Un rappel massif pour les Yamaha MT-09, XSR900, Niken GT, Tracer 9 et MT-10

Le rappel en concession est vaste pour Yamaha, et devrait occasionner quelques embouteillages dans les ateliers français de la marque aux diapasons.

Au total, 22 813 motos sont concernées par le rappel en France : les MT-09/SP/Y-AMT, XSR900/GP, TRACER 9/GT/GT+/POLICE, NIKEN GT, MT-10/SP, avec des millésimes à partir de 2021.

Selon les explications de la marque, le problème concerne « un paramétrage incorrect du boîtier ECU, sur certaines unités et pendant l’utilisation, le capteur TPS (capteur de position de papillon des gaz) pourrait fonctionner anormalement. Il en résulte une usure excessive par frottement des balais internes du capteur TPS, générant ainsi des particules d’abrasion. Ces particules d’abrasion pourraient s’accumuler sur les points de contact du capteur TPS et provoquer l’allumage du voyant moteur et du code erreur P2135 suivi des anomalies suivantes : un régime de ralenti instable ou un calage moteur. »

Les modèles concernés par le rappel Yamaha pour le remplacement du capteur TPS et la reprogrammation de l'ECU

Pour pallier cela, Yamaha a lancé une campagne de rappel des modèles dont la liste figure ci-dessus, qui consiste à reprogrammer impérativement l’ECU et à remplacer le capteur TPS.

Comme toujours dans ce cas, les clients possesseurs de ces machines ont été prévenus par courrier recommandé et doivent désormais se rapprocher de leur concessionnaire afin de prendre rendez-vous pour faire procéder gratuitement à l'intervention.