Yamaha se met aussi à l'hybride avec un deux-roues de moyenne cylindrée

C'est par une vidéo postée sur Youtube (que vous pouvez découvrir en fin d'article), que Yamaha a officialisé le développement en cours d'un premier modèle de deux-roues hybride de moyenne cylindrée, après avoir déjà testé cette solution sur des "petits modèles". Une technologie inédite pour la firme japonaise, que les ingénieurs ont pour le moment décidé d'intégrer sur un scooter inédit.

Après Kawasaki et ses deux modèles Z 7 Hybrid et Ninja 7 Hybrid, Yamaha pourrait donc être le second constructeur japonais à lancer sur le marché une gamme de deux-roues hybrides de moyenne cylindrée.

Le système utilisé sur le scooter Yamaha en cours de développement au Japon comprend un moteur à combustion traditionnel complété par un moteur électrique connecté à l'essieu arrière. Le moteur génère de l'énergie électrique via le générateur, qui peut à son tour envoyer de l'énergie au moteur monté sur l'essieu pour assurer le mouvement vers l'avant.

Le scooter dispose de trois modes de conduite : 100 % électrique, hybride et boost, avec deux modes de suralimentation qui peuvent être utilisés lors du dépassement d'un autre véhicule. En mode Dual Boost, le moteur électrique monté sur l'essieu et le moteur thermique fonctionnent ensemble pour offrir un supplément de puissance. En mode Triple Boost, le moteur électrique et le moteur à combustion sont rejoints par le moteur-générateur, ce qui permet ainsi d'augmenter la puissance, le couple et la vivacité de la réponse du moteur.

Une technologie encore en développement que l'on pourrait à l'avenir voir au cœur d'une toute nouvelle gamme introduite par Yamaha.