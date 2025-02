Triumph bat des records de ventes avec plus de 100 000 motos écoulées en 2024

Triumph a le vent en poupe

En 2024, Triumph Motorcycles, présent dans 68 pays dans le monde, a atteint un record historique dans ses ventes de motos, dépassant pour la première fois la barre symbolique des 100 000 motos vendues à travers la planète.

Depuis 2019, les ventes de Triumph affichent même une hausse de 123 %, avec une croissance réalisée sur tous les marchés, et une croissance remarquable réalisée au Brésil, en Italie, au Japon, en Turquie, en Hongrie, en Pologne, au Mexique et en Inde où les ventes de Triumph ont plus que doublé sur les cinq dernières années.

Cette croissance des ventes se reflète également dans l'expansion du réseau mondial de concessionnaires de Triumph, aujourd'hui constitué de 950 concessionnaires, soit 230 revendeurs agréés de plus qu'en 2019.

Une stratégie payante pour Triumph

Pour maintenir cette lancée positive en 2025, Triumph va compter sur l'arrivée prochaine en concession de ses nouveautés que sont la Tiger Sport 800, qui se lance dans un nouveau segment de Sports Tourer et arrivera dans les concessions dans les prochains jours, la Speed Triple 1200 RS, les Speed Twin 900 et 1200 mises à jour, ainsi que sur le lancement d'une nouvelle Speed Twin 1200 RS. Des éditions spéciales ont également été annoncées, notamment un nouveau Bobber TFC, une gamme d'éditions Bonneville Icon et la Rocket 3 Evel Knievel Limited Edition.

La barre est de plus en plus haute pour Triumph, qui affiche une progression constante de son volume de ventes depuis maintenant cinq ans.