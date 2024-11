Triumph envoie en l'air ses Rocket 3 avec une édition limitée

Quelques jours seulement après la fin de la grand-messe de la moto, le salon EICMA de Milan, Triumph a dévoilé une nouvelle série limitée de sa Rocket 3, célébrant le partenariat entre le cascadeur Evel Knievel et le constructeur anglais. Une édition produite à seulement 500 exemplaires dans le monde, également répartis entre les deux configurations de la Rocket 3 (250 exemplaires chacune).

Disponible sur les modèles Rocket 3 R et GT, la série spéciale Evel Knievel est dotée de réservoirs de carburant entièrement chromés, et reprend les couleurs de l'emblématique combinaison blanche de Knievel, ornée de l'étoile et des bandes sur une base blanche. La boucle arrière assortie et les flancs noir saphir mat sont associés à une selle en cuir avec le logo Evel Knievel brodé en or.

Chaque moto est dotée d'une animation d'écran de démarrage unique et d'une plaque sur le Té de fourche numérotée individuellement, gravée au laser arborant la signature d'Evel Knievel.

Chaque propriétaire de la série spéciale aux couleurs du célèbre cascadeur recevra également un livre exclusif en édition collector retraçant son histoire ainsi que celles de ses motos siglées Triumph. Un ouvrage numéroté individuellement, pour correspondre à la moto.

Une série limitée pour les deux modèles Triumph Rocket 3

Mécaniquement, les motos restent en revanche identiques aux modèles « de base » des Rocket 3 R et Rocket 3 GT, avec leurs moteurs de 2 500 cm3, qui offrent un couple de 225 Nm et une puissance de 182 chevaux à 7 000 tr/min.

La partie-cycle reste également la même que les versions standards, déjà bien pourvues avec la fourche Showa de 47 mm de diamètre, réglable en détente et en compression, un amortisseur Showa monoshock avec réservoir piggy-back, entièrement réglable en pré-charge, en détente et en compression. Le système de freinage est assuré par le manufacturier italien Brembo, et ses étriers Stylema avec deux disques de 320 mm à l'avant, et un étrier monobloc radial arrière Brembo M4.32 à quatre pistons qui mord un disque de 300 mm.

Une édition limitée à propos de laquelle Paul Stroud, directeur commercial de Triumph Motorcycles, a déclaré : « Evel Knievel a réalisé de nombreuses cascades sur des motos Triumph dans les années soixante, mais son saut au Caesar's Palace sur une T120 TT, a été le moment où il a créé une légende qui a inspiré des générations de fans. »

La nouvelle Triumph Rocket 3 R Evel Knievel Limited Edition sera disponible à partir de 28 995 €, tandis que la Rocket 3 GT Evel Knievel Limited Edition est pour sa part affichée à partir de 29 895 €. Les deux modèles seront disponibles en concession à partir de mars 2025.