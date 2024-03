Triumph Rocket 3 Storm : le maxi-roadster anglais se met à jour

Deux décennies après que la première Triumph Rocket III a posé ses roues sur les routes pour en arracher le bitume, le constructeur d’Hinckley continue de miser sur son gros roadster avec une nouvelle génération qui s’apprête à débarquer dans les concessions.

Toujours survitaminée, la Triumph Rocket 3 Storm, comme il faut désormais l’appeler, reste la moto de série dotée du plus gros moteur au monde, avec une cylindrée de 2 458 cm3, qui délivre désormais une puissance de 182 chevaux à 7 000 tr/min, soit 15 chevaux de plus que la précédente génération tout en satisfaisant aux normes Euro5b. Le couple a également été augmenté de 4 Nm, atteignant 225 Nm à 4 000 tr/min.

Les roues arrière de 16 pouces et les roues avant de 17 pouces de la Rocket 3 Storm ont été mises à jour avec un design plus sportif en aluminium moulé à dix rayons, réduisant ainsi la masse non suspendue.

La suspension est toujours confiée à Showa, avec à l’arrière un monoamortisseur Showa RSU et un réservoir piggy-back, entièrement réglables pour l'amortissement du rebond, de la compression et de la précharge, et à l’avant une fourche Showa de 47 mm, réglables pour l'amortissement en rebond et en compression.

La puissance de freinage est quant à elle fournie par les étriers de frein radiaux Brembo Stylema et deux disques de 320 mm à l’avant et un étrier arrière monobloc radial à 4 pistons Brembo M4.32 avec disque de 300 mm. Un système de freinage complété par l’ABS optimisé en virage.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Deux versions sont disponibles : R et GT. La R est disponible en Carnival Red avec Sapphire Black, Satin Pacific Blue avec Matt Sapphire Black et Sapphire Black avec Granite.

La GT est disponible dans les mêmes couleurs, mais la division du réservoir est inversée, offrant un look distinctif, tandis que l’on retrouve des finitions noires sur les deux modèles.

La Rocket 3 Storm R (320 kg) est dotée d'une selle pilote et passager typées roadster avec une hauteur d'assise de 773 mm, tandis que la GT (317 kg) profite d'une selle pilote sculptée avec une selle passager plus généreusement rembourrée et un dossier passager réglable. La hauteur de selle de la GT n'est que de 750 mm.

Mais la plus grande différence entre les deux configurations réside dans la position des repose-pieds. La R est dotée de commandes au pied plus centrales, avec deux réglages offrant un réglage vertical de 15 mm, permettant une position de conduite naturelle et sportive. La GT est pour sa part dotée de commandes placées plus en avant avec trois réglages de position horizontale offrant un réglage de 50 mm, pour offrir la position la plus confortable pour les longs trajets.

Les deux Rocket 3 Storm sont équipées en full LED, d’un régulateur de vitesse, de l’antipatinage, d’un contrôle de traction également actif en courbe, d’un système d’aide au démarrage en côte (Hill Hold) d’un accélérateur électronique Ride-by-Wire offrant quatre modes de conduite, d’un embrayage Torque Assist, d’une instrumentation TFT couleur, d’un système de démarrage sans clé et d’une prise USB.

Côté tarifs la Triumph Rocket 3 Storm R est affichée à partir de 26 395 euros, et la Rocket 3 Storm GT à partir de 27 195 euros.