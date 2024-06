Des nouvelles moyennes cylindrées arrivent chez Yamaha

Malgré une gamme quelque peu figée depuis plusieurs années, Yamaha était, en 2023, le deuxième constructeur sur le marché français avec 31 200 immatriculations de motos et scooters neufs.

Forte de ses valeurs sûres que sont les familles MT et Ténéré, mais aussi les scooters NMax et TMax, la marque japonaise sait malgré tout qu’elle va devoir renouveler une partie de sa gamme pour rester dans le match face à une concurrence aux dents longues et qui se diversifie.

Interrogé par nos confrères d’Autoactu.com, le boss de Yamaha France, Vincent Thommeret s’est réjoui de la bonne santé du marché, et plus généralement de l’univers moto en France : « D’abord le succès du Salon de Lyon, en début d’année, qui a réalisé le record absolu de visiteurs (150 000) sur un salon de la moto en France. Et ensuite, le succès rencontré par le Grand Prix de France, au Mans, qui a battu le record d’affluence de l’histoire des GP, avec 300 000 spectateurs sur trois jours. Certes, il n’y a pas de corrélation directe entre le succès d’un événement et les ventes, mais c’est une tendance qui prouve que la moto séduit un public de plus en plus large. Je note d’ailleurs qu’aussi bien à Lyon qu’au Mans, on rencontrait de nombreux jeunes. »

Un marché moto français qui se porte bien

Un attrait pour la moto qui passe aussi par « une grille de prix juste » selon le dirigeant, qui a ensuite dévoilé : « En parallèle, dans un proche avenir, le segment des 400/500 cm3 va se développer, afin de proposer des prix plus abordables à nos clients. »

Un sérieux indice lâché par le DG de Yamaha France, qui confirme que le catalogue de Yamaha s’étoffera bientôt de modèles de moyennes cylindrées inédits.

Concernant le calendrier d’arrivée de ces nouveaux modèles, Vincent Thommeret a là encore lâché quelques indices : « Des moteurs vont disparaître et d’autres vont apparaître, remodelant l’offre pour les prochaines années. Le prochain Eicma (le Salon de Milan, qui se tiendra du 5 au 10 novembre prochains, NDR) devrait être passionnant. »