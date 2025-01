Des prix en hausse et des promos chez Suzuki

Après Yamaha il y a quelques jours, c'est Suzuki qui a dévoilé tous les prix des modèles de son catalogue 2025.

Du côté des trails, les V-Strom 800DE et V-Strom 1050DE sont respectivement affichées à 11 799 euros et 16 299 euros, soit une hausse de 300 euros pour les deux modèles.

Les roadsters Suzuki sont également victimes de l'inflation avec des tarifs en hausse : + 50 euros pour la SV650 (7 149 euros), + 400 euros pour la GSX-8S (9 299 euros) et la GSX-S950 (10 999 euros) et + 200 euros pour la GSX-S1000 (13 799 euros).

Les modèles sportifs et GT sont quant à eux affichés à 9 899 euros pour la GSX-8R (+ 200 euros), 19 949 euros pour l'Hayabusa (+ 200 euros), 18 099 euros pour la GSX-S1000GX (+ 200 euros) et 19 098 euros pour la GSX-S1000GX+ 2025 (18 898 euros pour le millésime 2024) et 16 198 euros pour la GSX-S1000GT+.

Le scooter Burgman 400 est pour sa part affiché à 8 249 euros (+ 50 euros), la 125 GSX-R125 à 4 999 euros (+ 100 euros) et la GSX-S125 à 4 499 euros (+ 100 euros).

Des promos sur les modèles 2024 Suzuki

Cette nouvelle année rime aussi avec promotions, puisque la marque japonaise a dévoilé plusieurs offres sur ses modèles 2024. Les V-Strom 1050DE et 1050SE bénéficient d’un avantage client de 1 500 €, avec des tarifs qui descendent respectivement à 14 499 € et 13 899 €.

Sur les moyennes cylindrées Suzuki V-Strom 650 et V-Strom 650XT, ce sont 600 € de remise qui sont à faire valoir sur les millésimes 2024 et 2023 encore en stock. La première passe ainsi à 8 399 €, quand la seconde passe à 8 999 €. Chez les roadsters, la GSX-S1000 2024 profite de l’arrivée de la nouvelle version pour baisser de 1 000 € et se placer à 12 599 €. La GSX-8S n’est pas en reste : avec 600 € en avantage client sur les millésimes 2024 encore disponibles, elle s’affiche désormais à 8 299 € (7 899 euros pour le millésime 2023). Les scooters sont aussi concernés puisque les Address 125 2023 et 2024 passent à 2 299 €, profitant d'une remise de 500 euros.