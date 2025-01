Les soldes c'est aussi chez Yamaha !

Si la période est encore hivernale pour quelques semaines, le constructeur japonais Yamaha anticipe la reprise la saison avec des offres promotionnelles sur douze de ses modèles des millésimes 2024 et antérieurs.

Le maxi-scooter Yamaha TMax Tech Max est le modèle qui profite de la plus grosse remise, avec 1 500 € à déduire de la facture finale. Le Yamaha TMax et le Yamaha Tricity 300 voient leurs tarifs en baisse de 1 000 €, tandis que le Yamaha Nmax 125 profite d’une remise de 500 €.

Du côté des motos, les Yamaha Ténéré 700 World Raid, Yamaha MT-09 SP (full et A2), Yamaha XSR700 (full et A2), Yamaha XSR700 Legacy (full et A2), Yamaha MT-10 et MT-10 SP (full et A2) bénéficient quant à elles d’une remise de 1 000 €, alors que les Yamaha MT-03, Yamaha XSR 125 et Yamaha XSR 125 Legacy sont remisées de 500 €.

De nombreux modèles Yamaha 2024 en promo !

Toutes les promotions sont par ailleurs cumulables avec les différentes offres de financement proposées par Yamaha, notamment celles en LOA (Location avec option d’achat et assurance facultative You Value Protect).

Ces offres concernent les millésimes 2024 et antérieurs, et ne sont en revanche pas applicables sur les nouveautés 2025 et modèles mis à jour qui arriveront au sein des concessions Yamaha dans les prochaines semaines. Des motos et scooters dont Yamaha a par ailleurs précisé les tarifs il y a quelques jours seulement, avec une légère hausse pour plusieurs modèles, dont les nouvelles Yamaha MT-07, Ténéré 700 et MT-09.