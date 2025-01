Deux nouvelles déclinaisons pour les cruisers Indian Chief

Après l'Indian Sport Chief il y a deux ans, la marque américaine dévoile à présent une version encore plus équipée de son cruiser : la Sport Chief RT. Une déclinaison inédite qui se démarque par l'adoption des valises latérales rigides ajoutant 37 litres de rangement possibles, d'une selle biplace avec dosseret de 127 mm intégré, d'une tête de fourche et d'une bulle de 165 mm.

Membre au style le plus agressif de la famille Chief, la Sport Chief RT se distingue également par une fourche inversée KYB, des amortisseurs arrière Fox Piggyback réglables, un système de freinage signé Brembo avec deux disques de 320 mm à l'avant mordus par des étriers radiaux et un écran tactile de 101 mm Ride Command avec navigation et connectivité Bluetooth. Le régulateur de vitesse, le démarrage sans clé, l'ABS, l'éclairage à LED et le port de charge USB sont aussi de série sur la Sport Chief RT.

Coté moteur, on retrouve le bicylindre en V Thunderstoke 116 de 1 890 cm3 à refroidissement par air. Un moteur délivrant 156 Nm de couple et disposant de trois modes de conduite : Sport, Standard et Tour.

Affichée à partir de 23 990 €, l'Indian Sport Chief RT est disponible en trois coloris distincts : noir, rouge et gris.

Une Indian Super Chief Dark Horse pour compléter la gamme des cruisers américains

La seconde nouveauté 2025 de la gamme est l'Indian Super Chief Dark Horse. Un modèle qui repose également sur le bicylindre en V Thunderstroke 116 et vient rejoindre au catalogue la Super Chief Limited. Si le nouveau modèle partage son pare-brise haut, sa selle biplace, ses sacoches latérales en cuir et ses jantes à rayons de 16 pouces avec la version Limited, la Super Chied Dark Horse s'en démarque par ses finitions noir mat.

Disponible en trois coloris : noir et vert, la Super Chief Dark Horse est quant à elle affichée à partir de 24 590 €, soit un tarif identique à celui de la Super Chief Limited.