Direction la Roumanie pour le KTM Adventure Rally 2025

Après avoir visité l'Italie, la Grèce, la France, la Norvège et le Portugal lors des précédentes éditions, le KTM Adventure Rally se déplace vers l’est, et la Roumanie. Sentiers forestiers, montagnes et grandes étendues du centre de la Roumanie seront les terrains de jeu de l'édition 2025 de l'évènement, qui se tiendra du 25 au 29 août 2025.

250 possesseurs d’un véhicule de la gamme KTM Adventure, qui comprend près de vingt modèles différents, pourront vivre l'expérience de pilotage dans les paysages verdoyants, denses et vallonnés qui entourent la ville historique de Sibiu, à près de 300 km au nord-ouest de Bucarest. Sibiu sera d'ailleurs le point névralgique de l'édition 2025. Les creux des montagnes, les prairies, les routes de gravier, les sentiers forestiers, les ravins rocheux et bien d'autres lieux jalonneront le programme de trois jours, qui inclura également les sections asphaltées du col Transalpina (l'une des routes les plus élevées des Carpates) et même une tentative de montée sur une partie du redoutable parcours de la Red Bull Romaniacs.

L'aventure KTM a un prix : 1 390 euros

La 8ème édition du KTM Adventure Rally permettra de nouveau aux pilotes de suivre leur propre GPS, ou de se joindre à un petit groupe guidé. Le choix des pistes empruntées se fait en fonction du niveau et des envies des pilotes.

Les inscriptions pour le KTM Adventure Rally 2025 ouvriront en ligne dès le jeudi 5 décembre à 13h. Avec seulement 250 places, l’événement devrait une nouvelle fois rapidement faire le plein, et ce malgré le tarif de 1 390 euros.