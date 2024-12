Ducati célèbre le savoir-faire italien avec une série limitée de la Panigale V4

Quarante ans après la Ducati 750 F1, Ducati dévoile la Panigale V4 Tricolore. Une moto de collection produite en seulement 1 000 unités numérotées.

Ultime modèle présenté en 2024, dans le cadre de la semaine d'Art Basel à Miami Beach, la Panigale V4 Tricolore, a été conçue par Drudi Performance et le Centro Stile Ducati, et est basée sur la nouvelle Panigale V4. Sa livrée blanche, rouge et verte, proposée pour la première fois sur la moto dans une version asymétrique, célèbre les couleurs du drapeau italien en les associant avec le noir et le blanc du drapeau à damier, représenté sur la partie inférieure du carénage. Les plaques porte-numéro avec le chiffre un, à l'avant et sur les côtés du carénage, rappellent quant à eux celles des Ducati les plus sportives comme la Panigale V4 R ou la Multistrada Pikes Peak.

Pour la première fois dans l'histoire de Ducati, une Tricolore est enrichie d'équipements techniques qui améliorent ses performances sur la piste. La Panigale V4 Tricolore est en effet équipée de jantes à cinq branches en fibre de carbone qui réduisent le poids de 0,950 kg par rapport aux jantes forgées de la Panigale V4 S, tout en diminuant l'inertie de 12 % à l'avant et de 19 % à l'arrière.

La nouvelle Panigale V4 Tricolore est aussi la première moto de série au monde à être équipée du système de freinage avant Front Brake Pro, composé de deux disques Brembo T-Drive à ailettes mesurant 338,5 mm de diamètre et 6,2 mm d'épaisseur, qui augmentent la puissance de freinage et la constance des performances. Des disques, testés par les pilotes d'usine Ducati lors de la 2024 Race of Champions, dérivés des disques de course montés dans le championnat du monde Superbike sur et associés à des étriers HypureTM. Les étriers sont anodisés en titane et portent un logo Brembo surdimensionné.

Enfin, la pompe de frein avant est une MCS 19.21 avec réglage à distance de la position du levier de frein, comme c'est le cas en MotoGP et en Superbike.

L'équipement spécial de la Tricolore est complété par un embrayage à sec, des repose-pieds réglables en aluminium massif et un module GPS. Pour un usage piste un bouchon de réservoir de course en aluminium massif, des convoyeurs d'air pour les étriers de frein, un carter d'embrayage ouvert en fibre de carbone et à un kit de démontage du support de plaque d'immatriculation sont aussi fournis de série. Une selle en Alcantara, une bulle racing et une l'animation dédiée du tableau de bord au moment de l'initialisation complètent la dotation de la V4 Tricolore.

La Panigale V4 Tricolore, dont le tarif n’a pas encore été annoncé, est accompagnée d'un certificat d'authenticité et d'une housse de moto dédiée, qui sont livrés dans une boîte spécialement personnalisée assortie à la livrée. Le numéro de modèle est également indiqué sur la plaque d'aluminium de la clé de contact.