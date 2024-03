Ducati complète son offre de vélos électriques

Avec un marché du vélo électrique en pleine croissance, Ducati compte bien tirer son épingle du jeu avec des modèles toujours plus performants.

Après le Ducati Futa, présenté dans une édition limitée le mois dernier, la marque de Bologne dévoile à présent deux VTT électriques.

Le premier est le MIG-S, conçu par Aldo Drudi pour s'attaquer à tous les sentiers, ce modèle franchit une nouvelle étape évolutive d'un point de vue technique en accueillant le moteur Shimano EP8 (poids de 2,6 kg et un facteur Q de seulement 177 mm). Avec un couple maximal de 85 Nm et un rapport d'assistance allant jusqu'à 400 %, cette unité de propulsion est associée à l'application Shimano E-tube Project App, ce qui permet des niveaux avancés de personnalisation pour adapter le caractère du moteur aux besoins de l'utilisateur.

On retrouve sur ce vélo électrique un cadre en aluminium, une tige de selle télescopique KS avec commande à distance du guidon, les freins SRAM Guide T à 4 pistons et le dérailleur arrière SRAM NX à 12 vitesses (11-50T). Les jantes Thok e-plus différenciées sont montées de pneus Pirelli Scorpion Enduro S 29" x 2,6 SmartGrip Hyperwall à l'avant et Pirelli Scorpion E-MTB S 27,5" x 2,6 à l'arrière.





Il est équipé d’une batterie de 630 Wh placée sous le tube diagonal, et est commercialisé par Ducati à partir de 5 590 €.

Le second VTT électrique présenté par Ducati est le TK-01RR. Un modèle conçu pour améliorer les performances dans toutes les situations, équipé d'un moteur Shimano EP8 avec 85Nm de couple, d’une transmission à 12 vitesses et de freins Shimano XT à 4 pistons, d'une fourche Öhlins RXF38 de 180 mm et d'amortisseur Öhlins TTX.

Des équipements haut de gamme qui expliquent le tarif du vélo, vendu à partir de 7 690 €.

À noter également qu’une édition limitée du TK-01RR est aussi disponible, avec fourche Öhlins DH38 à double plateau, guidon Renthal Fatbar, couvercle de la batterie et la protection du moteur en fibre de carbone, affichée pour sa part à 10 890 €.