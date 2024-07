Ducati Panigale V2 : une Superquadro Final Edition arrive

Le moteur Superquadro a fait ses débuts en 2011 avec la Ducati 1199 Panigale. Son nom provient du rapport élevé entre le diamètre et la course du piston, permettant une puissance inégalée dans un moteur bicylindre. Ce moteur a propulsé des modèles légendaires tels que les 748, 749, 848, 899 et 959, pour aboutir à l'actuelle Panigale V2. Cette dernière édition célèbre l'héritage du moteur Superquadro, récemment couronné par le premier titre World Supersport de Nicolò Bulega, ainsi que les titres MotoAmerica Supersport en 2022 et 2023.

Le moteur de la Panigale V2 Superquadro Final Edition a une cylindrée de 955 cm3, capable de générer 155 ch à 10 750 tr/min et un couple de 104 Nm à 9 000 tr/min. Ce moteur allie puissance et réactivité sur piste à la polyvalence nécessaire pour une conduite sur route. La moto arbore une livrée hommage Superquadro, conçue par Drudi Performance en collaboration avec le Centro Stile Ducati. Les couleurs caractéristiques de Ducati, blanc, rouge, noir et gris, ornent la moto, mettant en valeur le design technique du moteur sur les côtés du carénage. La teinte gris mat du réservoir accentue le contraste avec les couleurs du carénage, conférant à la moto un caractère moderne et distinctif.

La Panigale V2 Superquadro Final Edition est équipée d'un package électronique avancé basé sur une plateforme inertielle à six axes. Ce pack comprend l'ABS Cornering EVO, le Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, le Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, le Ducati Quick Shift up/down (DQS) EVO 2 et le Engine Brake Control (EBC) EVO, offrant au pilote un contrôle total et une sécurité optimale. Le châssis monocoque est complété par une fourche Öhlins NIX30 de 43 mm avec traitement TiN, des repose-pieds réglables Rizoma en aluminium usiné, et divers composants en fibre de carbone tels que les garde-boue avant et arrière, le protège-silencieux, le carter de chaîne, la protection d'embrayage et de bras oscillant, ainsi que le protecteur d'amortisseur.

La Panigale V2 Superquadro Final Edition dispose d'une batterie lithium-ion et est proposée en configuration monoplace, avec un poids total sans carburant de 190 kilos. Le système de freinage avant est composé d'une paire d'étriers monobloc Brembo M4.32 activés par un maître-cylindre radial, avec des disques de 320 mm de diamètre. À l'arrière, un étrier Brembo agit sur un disque de 245 mm. Chaque moto est unique avec une tige de selle solide usinée affichant le numéro de modèle, et est accompagnée d'un certificat d'authenticité et d'une housse moto personnalisée. Pour les passionnés de circuit, un kit de dépose de plaque d'immatriculation et de rétroviseurs, ainsi qu'un cache réservoir en aluminium usiné, sont fournis avec la moto, déjà équipée d'un module GPS pour l'acquisition de données DDA.

La Panigale V2 Superquadro Final Edition sera disponible chez les concessionnaires à partir d'octobre 2024. Son prix est fixé à 28 000 euros, soit 8 000 euros de plus qu'une Panigale V2 standard. Cette édition limitée est non seulement un hommage à l'héritage de Ducati mais aussi une promesse de performance et de sophistication pour les amateurs de moto les plus exigeants.