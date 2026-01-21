Ducati, Yamaha, Harley-Davidson, Kawasaki, Indian, etc., des motos d’exception en vente à Las Vegas

Les enchères vont assurément s’envoler du côté de Las Vegas.

Une grande vente aux enchères de motos d’exception est prévue pour cette fin de mois, et le catalogue des modèles mis en vente a de quoi donner le vertige.

Avec les premiers modèles de marques comme BMW, et des Américaines Harley-Davidson ou Indian, qui sont de véritables pièces de musées, c’est toute l’histoire de la moto que l’on retrouve mise en vente.

Pour ce millésime 2026, la sélection fait aussi la part belle à une époque dorée : celle où la route et la compétition ne faisaient qu’un. Parmi les têtes d’affiche, les amateurs de Bologne auront l’œil rivé sur une Ducati Mike Hailwood Replica de 1984, avec son légendaire bicylindre en V refroidi par air et sa distribution desmodromique.

Mais ce sont surtout les motorisations deux-temps qui devraient affoler les compteurs : une très rare Honda NS400R (1986) avec son architecture trois-cylindres en V, héritage direct des machines de GP 500. Une Yamaha RZ500 (1985), réplique de la YZR500 de piste, adaptée à la route est aussi en vente. Une moto reposant sur un V4 à refroidissement liquide ou encore une Kawasaki KR500, une bête de course à quatre cylindres qui incarne à elle seule l’âge d’or des Grands Prix.

Pour ceux qui préfèrent les soupapes, la vente propose une pièce de choix : une Suzuki GSX-R 750 Yoshimura Tornado de 1986. C’est ici que tout a commencé pour la catégorie Superbike. Basée sur la première « Gex » de l’histoire, elle profite d’un cadre en aluminium d’une légèreté révolutionnaire pour l’époque et d’une préparation signée Yoshimura qui la rend encore plus radicale.

Pour les plus passionnés, il reste quelques jours pour éplucher tout le catalogue de la vente « Las Vegas Motorcycles 2026 », prévue du 27 au 31 janvier prochains.