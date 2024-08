Écran, déchets, acrobaties : les nouvelles interdictions routières

Ces mesures s'inscrivent aussi dans une volonté de renforcer la sécurité routière et de lutter contre les comportements dangereux. Elles visent également à moderniser la réglementation en tenant compte des évolutions technologiques (utilisation des écrans) et des nouveaux modes de déplacement (minimotos, quads).

Parmi les nouveautés, les manœuvres acrobatiques sur une voie ouverte à la circulation publique sont désormais punies d'une amende forfaitaire de 68 €, assortie d'un retrait de 2 points sur le permis de conduire. Cette mesure vise à dissuader les conducteurs de motos, quads ou autres véhicules de se livrer à des comportements risqués qui pourraient mettre en danger non seulement leur sécurité, mais aussi celle des autres usagers de la route.

La liste des contraventions passibles d'une amende forfaitaire a également été étendue. Désormais, la conduite avec un écran autre qu'un dispositif d'aide à la navigation (comme un smartphone ou une tablette) dans le champ de vision du conducteur est sanctionnée. De plus, l'abandon d'une épave, d'ordures ou de déchets transportés avec un véhicule est également passible d'une amende forfaitaire. Conduire sur la voie publique avec une minimoto ou un quad non homologué entre également dans cette catégorie d'infractions. Pour ces infractions, considérées comme des contraventions de 5e classe, l'amende forfaitaire est fixée à 150 €.

Le décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 introduit également de nouvelles infractions pouvant être constatées par vidéoverbalisation ou par les forces de l'ordre sur le terrain. Parmi celles-ci figurent les franchissements irréguliers de passages à niveau et de ponts, ainsi que le non-respect des interdictions de circulation de certains véhicules sur des voies spécifiques (comme les poids lourds ou les deux-roues). Ces mesures permettent aux autorités de mieux contrôler et sanctionner les comportements dangereux, contribuant ainsi à renforcer la sécurité sur les routes.

Ces nouvelles dispositions montrent la volonté des autorités de lutter contre les comportements irresponsables sur la route et de protéger l'ensemble des usagers en renforçant les contrôles et en élargissant le champ des infractions sanctionnables.

Ces nouvelles mesures marquent une étape importante dans l'évolution de la réglementation routière en France. En renforçant les sanctions et en étendant les moyens de contrôle, les autorités visent à améliorer la sécurité routière et à adapter la législation aux enjeux actuels. Il reste désormais à évaluer l'efficacité de ces mesures sur le terrain et à ajuster si nécessaire.