GP Grande Bretagne : Quartararo et Zarco déçus mais pas surpris

Commençons donc par un Fabio Quartararo qui, au soir du vendredi dédié aux essais et du samedi matin consacré aux qualifications ne cachait pas son amertume : « je n'ai jamais été aussi loin en qualifications de toute ma vie » a gémi le tricolore. « Nous sommes très loin. Je n’ai aucune explication à cela, même si je m’attendais à des améliorations grâce aux innovations que nous avons apportées ici à Silverstone. Il va donc falloir analyser et comprendre comment agir pour la suite ».

Et selon Quartararo, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas : « je me sens à tout moment à la limite. Le problème, c'est que nous allons une seconde plus lentement et je suis conscient de nos difficultés. Nous essayons de travailler pour résoudre tous nos problèmes." En plus d'un ton de tristesse, 'El Diablo' s'est dit déçu : « je m'attendais certainement à plus, mais malheureusement les nouveaux composants n'ont pas fonctionné et je suis déçu. Nous devons faire beaucoup de tours pour comprendre comment nous améliorer et essayer de réduire l’écart avec nos rivaux. »

Puis il y a eu les courses, à commencer par le Sprint. Le pilote français, parti de la 18ème place sur la grille de départ, a réussi à remonter jusqu'à la onzième position : « j'ai demandé un réglage de base pour le Sprint que je connaissais déjà et qui fonctionnait le mieux. La course ne s'est pas très bien déroulée mais nous ne nous sommes pas retrouvés loin derrière les pilotes qui se battaient pour la septième place ».

Un scénario qu’il a répété lors du Grand Prix du dimanche : « c'était un peu mieux, mais il nous manque encore beaucoup de choses ». Dans le même souffle, le douze fois vainqueur de GP se console : « Nous avons tout donné, nous pouvons donc être satisfaits de notre travail sur cette course de dimanche. Même si cela ne suffit pas, bien sûr. »

Le Français est même allé plus loin et a expliqué : « Je pense que nous avons eu un peu plus de mal que les pilotes Honda ce week-end. Parce qu’on avait encore moins d’adhérence qu’eux. Mais comme je l’ai dit, je n’ai finalement eu d’autre choix que de repousser mes limites ».

Et qui dit Honda, dit Johann Zarco … « Après une longue pause, le retour sur la MotoGP est une bonne chose. Je roule mieux, car je sens que je me suis amélioré dans certains domaines de mon style de pilotage » a d’abord commenté le pilote LCR-Honda le vendredi. « Les retours ont été clairs et nous avons vu quelques points positifs. Malgré la position finale, pendant les essais, j'ai occupé des positions plus élevées que d'habitude, et c'est intéressant. J'essaie de rester calme et de faire de mon mieux avec notre package ».

Une démarche du « contre mauvaise fortune faire bon cœur » qui a été ensuite le fil rouge du meeting à Silverstone … 16e en qualifications, il a intelligemment géré le Sprint, n'a pas fait d'erreur en terminant 14e et a récupéré des informations importantes pour la course du dimanche : « Le sprint a été positif. Nous nous sommes améliorés en termes de vitesse, ce qui est important. Compte tenu de la situation à laquelle nous sommes confrontés, nous avons fait du bon travail. Le début de course a été difficile et dangereux à cause de la chute de certains rivaux, et à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'attaquer et de faire mon maximum. L'objectif de dimanche sera de me battre pour les points, et je ferai de mon mieux pour y arriver ! ».

Et qu’a donné ce fameux dimanche ? « J'ai commis une petite erreur et j'ai essayé de faire de mon mieux à partir de ce moment-là. Les rivaux n'ont pas rendu la tâche facile, et la course a été longue. J'ai réussi à contrôler l'usure des pneus et à arriver en fin de course en poussant. Nous essaierons à nouveau en Autriche ! ».

Johann Zarco et son équipier Takaaki Nakagami, ont déclaré qu'ils utilisaient actuellement une spécification de moteur différente de celle des pilotes usine Repsol, mais qu'ils devraient également obtenir le nouveau moteur pour la prochaine manche. « Je ne sais pas dans quelle mesure je peux m'améliorer avec ce nouveau moteur en Autriche, mais j'ai reçu des commentaires très clairs et j'espère que nous aurons des améliorations », a déclaré Zarco.

Le Français a toutefois prévenu que le moteur seul ne suffirait pas à propulser la RC213V depuis l'arrière de la grille et espère un ensemble de mises à niveau. « Si les problèmes actuels pouvaient être résolus uniquement au niveau du moteur, ce serait super positif. Mais je ne le pense pas. J'ai le sentiment que quelque chose d'autre ne fonctionne pas comme il le devrait », a conclu le tricolore. Rendez-vous maintenant en Autriche, dans deux semaines …