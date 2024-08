Harley-Davidson célèbrera ses légendes à l'European Bike Week

Cette année, Harley-Davidson rend hommage à l'icône de la marque, Willie G. Davidson, en mettant en lumière ses contributions à la culture motocycliste. Des expositions spéciales, une gamme de vêtements en édition limitée, et des motos emblématiques de sa collection seront présentées au sein du Classic Bike Display, offrant aux visiteurs un aperçu de l'influence de Willie G. sur l'esthétique et l'esprit Harley-Davidson.

Le Harley Village, couvrant 40 000 mètres carrés, sera le cœur du festival, proposant une multitude d'activités et de divertissements. L'Expo Harley-Davidson mettra en avant les modèles 2024, y compris les nouveaux Street Glide et Road Glide avec le moteur Milwaukee-Eight 117 V-Twin, incarnant l'innovation en matière de performance et de design. Les visiteurs pourront également acheter les derniers vêtements, pièces, et accessoires Harley-Davidson auprès des concessionnaires officiels présents.

Une zone tout-terrain dédiée permettra aux passionnés d'aventure de participer à des démonstrations, des expositions dynamiques et des cours de pilotage, avec des instructeurs renommés tels que Mick Extance, Ralf Wiesenfeller, Marco Belli, et Joan Pedrero. Les festivaliers pourront tester les nouveaux modèles Harley-Davidson, des Sports aux Adventure Touring, dans la zone de démonstration H-D, avec même un simulateur de conduite Jumpstart pour les novices sans permis moto.

Chaque soir, des spectacles musicaux et des animations prolongeront l'ambiance festive jusque tard dans la nuit. Le Harley Bar et le Saloon Bar accueilleront 40 performances live tout au long de la semaine. Le groupe "Stiletto" sera la tête d'affiche du samedi 7 septembre. Des spectacles de feu, des effets pyrotechniques, et un spectacle de drones illumineront le ciel pour le plaisir des visiteurs. Plus de 100 exposants proposeront des stands de nourriture locale et des bars.

Le vendredi 6 septembre, le concours de motos personnalisées "ride-in" permettra aux passionnés de présenter leurs créations Harley-Davidson uniques, avec des récompenses pour les participants. La parade emblématique Harley-Davidson, sponsorisée par Dunlop, aura lieu le samedi 7 septembre, attirant des milliers de motards et de spectateurs pour célébrer l'esprit de la communauté moto.

En clôture de cette semaine de festivités, un chanceux participant repartira avec une moto Harley-Davidson, gagnée grâce à une tombola.

L'European Bike Week 2024 promet une expérience inoubliable, célébrant la liberté et la passion de la moto dans une ambiance conviviale et festive. Que vous soyez un motard aguerri ou simplement un amateur de bonnes vibrations, cet événement est fait pour vous.