Harley-Davidson lance un concours de préparations inédit

Dans l’aspiration du championnat singulier King of Baggers, qui se déroule aux États-Unis et met aux prises des gros customs américains sur des circuits, Harley-Davidson France vient de dévoiler son ultime concours de préparations : le King of Tracks.

Ce nouveau challenge proposé à son réseau français de revendeurs officiels est, pour la première fois, tourné vers la performance.

20 concessions ont déjà décidé de se lancer dans le challenge, certaines dans deux des trois catégories proposées (Bagger, Super Hooligan et Freestyle), pour un total de 22.

Les quatre premières motos participant à ce concours inédit ont d’ailleurs été présentées au public lors du dernier Salon du 2 Roues de Lyon, qui s’est tenu du 7 au 10 mars.

Une sélection de motos sera également présentée sur le stand Harley-Davidson du Grand Prix de France moto les 12-13 mai prochains sur le mythique circuit du Mans.

Enfin, l’ensemble des préparations sera réuni à l'événement Sunday Ride Classic, qui se tiendra du 17 au 19 mai au circuit Paul Ricard au Castellet.

Un rendez-vous durant lequel les motos prendront la piste pour deux sessions de 20 minutes chacune, une le samedi et l’autre le dimanche.

Le vote pour élire les dix customisations finalistes dans les trois catégories se déroulera à partir de mi-mai sur un site internet dédié.

L’élection finale du King of Tracks 2024 parmi ces dix finalistes se déroulera pour finir lors de l’événement Wheels & Waves du 12 au 16 juin, après le vote d’un jury présent sur place.

Pour le concessionnaire vainqueur, le jeu en vaut la chandelle puisqu’il remportera un voyage exceptionnel pour deux personnes pour aller assister à la dernière épreuve du championnat King of Baggers à Millville, dans le New Jersey (États-Unis) du 27 au 29 septembre.