Honda met à jour ses customs CMX500 Rebel et CMX1100 Rebel 

Meilleure vente custom en Europe en 2021, 2022 et 2023, la Honda CMX500 Rebel profite de plusieurs petites évolutions qui touchent à la fois au confort, au style et à la facilité d'utilisation au quotidien.

On retrouve ainsi, à l'arrière de la moto, de nouvelles butées d'amortisseurs améliorant la conduite sur les mauvais revêtements alors que la selle, perchée à seulement 690 mm de haut, redessinée est composée d'une nouvelle mousse uréthane et à un nouveau dessin pour soigner le confort du pilote.

Le guidon a également été légèrement déplacé pour favoriser une position de conduite plus naturelle pour le pilote.

La transition de la configuration "duo" à "solo" est aussi désormais facilitée par la conception des repose-pieds et de la selle passager alors que de nombreux accessoires, regroupés en "pack" ou disponibles individuellement, permettent de personnaliser la CMX500 selon ses goûts ou ses besoins : porte-paquets, dosseret de selle, saute-vent, sacoches cavalières en cuir ou en nylon, etc.

Calquée sur sa petite soeur, la Honda CMX1100 Rebel, qui a rejoint la gamme en 2021, profite également d'une mise à jour.

Pour 2025, elle est optimisée en termes de performances moteur, d'ergonomie et de technologie, en plus d'être rejointe pas une nouvelle version suréquipée, la Honda CMX1100 Rebel SE.

Une édition spéciale typée "urbaine", qui se distingue du modèle standard par un habillage de phare aux teintes coordonnées, des soufflets de fourche spécifiques et un garde-boue avant court issu du catalogue des accessoires Honda. A noter que la déclinaison SE du gros custom Honda est aussi la première moto de série de la gamme (à l'exception de la très confidentielle RC213V-S) à profiter de rétroviseurs placés en bout de guidon.

Toutes les Rebel 1100 2025 profitent également d'une nouvelle position de conduite, plus détendue avec un guidon reculé et rehaussé et des repose-pieds avancés alors que la selle pilote est 10 mm plus épaisse pour une hauteur d'assise fixée à 710 mm.

Du côté dela mécanique, le bicylindre en ligne de 1 084 cm3 des CMX1100 évolue également avec un taux de compression augmenté pour offrir encore plus de force à bas et moyens régimes. On retrouve toujours trois modes de conduite par défaut et un mode Utilisateur qui permet de définir plusieurs paramètres : puissance, frein moteur ou niveau d'intervention du système de contrôle de couple HSTC avec anticabrage intégré. La transmission à double embrayage Honda DCT a aussi été optimisée pour plus de douceur de fonctionnement à faible allure.

On peut enfin noter l'adoption d'un nouvel écran d'instrumentation TFT couleur de cinq pouces équipé de la fonction de connectivité Honda RoadSync, complété à sa gauche par une prise de charge USB-C.

La Honda CMX500 Rebel 2025 (à partir de 6 499 euros) sera disponible en deux coloris : gris mat et noir mat, tandis que sa grande sœur, la Honda CMX1100 Rebel 2025 (à partir de 11 999 euros avec DCT) est déclinée en bleu, gris (pour la version Touring facturée 13 149 euros), orange et noir mat (pour la nouvelle version SE : à partir de 12 699 euros).