"Ici pour rester" : KTM veut rassurer avec une vidéo motivante

En pleine restructuration, KTM diffuse sur sa chaîne Youtube une étonnante vidéo nommée "Rising stronger, KTM is here to stay" ou "Grandir plus fort, KTM est ici pour rester" en Français. Le clip d'une durée tout juste inférieure à 2 minutes vise à remotiver les troupes et rassurer les clients ne sachant pas trop quoi penser devant les difficultés de la firme.

Un message pour stimuler la passion

Les séquences enchaînent des images spectaculaires avec du drone, des ralentis, des podiums, des rugissements mécaniques et des moments d'émotions. Le communiqué livré par le constructeur au moment de la publication fait le bilan sportif de l'année 2024 : 1480 départs, 246 podiums, 150 victoires et 11 titres supplémentaires.

Un rappel du calendrier 2025

KTM ne peut pas évoquer tout ça sans donner quelques informations à propos de son avenir et plus particulièrement l'année 2025. Sa publication précise que l'objectif est de stabiliser l'entreprise dans les 90 jours via sa restructuration, puis de lancer les 17 nouveautés dévoilées à l'EICMA en novembre dernier. Une stratégie qui peine à convaincre à la lecture des commentaires. Les internautes profitent en effet de l'occasion pour se plaindre du service après-vente et de la fiabilité des machines. Rendez-vous dans quelques semaines pour voir comment KTM se sortira de cette affaire.