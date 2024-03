L'actu de la semaine : le marché moto, les nouveautés BMW, la Triumph Trident Triple Tribute, la LiveWire S2 Mulholland et la Honda CB650R E-Clutch à l'essai

À la Une cette semaine

Le marché moto repart à la hausse en février

Après un début d’année 2024 difficile pour le marché moto, en baisse de plus de 6 % en janvier, les immatriculations sont reparties à la hausse en février dernier : + 4,4 %, avec 14 938 scooters et motos neufs immatriculés. Un marché français que domine encore et toujours Honda, devant Yamaha et BMW tandis que les marques chinoises continuent de grappiller des places.

Dans le détail des modèles, c’est le scooter Honda Forza 125 qui s’est le plus vendu en février 2024 (521 unités), suivi de près par la 1ère moto, la nouvelle BMW R 1300 GS (450 unités) et un autre scooter, le Yamaha XMax 125 (355 unités). Le Honda PCX 125 (285 unités) et le Yamaha TMax 560 (252 unités) complètent le Top 5 des meilleures ventes, devant les Honda CB750 Hornet (250 unités), et les Yamaha MT-07 Tracer (235 unités), Yamaha MT-07 (230 unités), Yamaha Ténéré 700 (228) et Yamaha MT-09 (220 unités).

Une inédite gamme de moyennes cylindrées bientôt chez BMW ?

Contrairement à la plupart des constructeurs, il existe encore un vide dans le catalogue de BMW Motorrad du côté des modèles A2, notamment entre la gamme 310 et la F 800 GS. Si la marque fait l’effort de proposer des modèles bridables pour rentrer dans les clous de la législation A2, elle manque encore de motos de moyennes cylindrées plus accessibles, tant financièrement que mécaniquement pour séduire une clientèle plus jeune. À en croire le P.-D.G. de la marque allemande, Markus Flasch, cela pourrait bien évoluer avec une gamme inédite de motos de moyenne cylindrée (500 ?). On a hâte d'en savoir plus.

Une série limitée pour la Triumph Trident 660

Lancée en 2020, la Triumph Trident 660 s’est, depuis, écoulée à plus de 35 000 exemplaires dans le monde. Pour 2024 le roadster anglais de moyenne cylindrée va profiter d’une série limitée, uniquement commercialisée cette année, qui rend hommage à la Trident T150 « Slippery Sam », qui a remporté le Bol d’Or en 1970 et 1971 ainsi que cinq Tourist Trophy d’affilée de 1971 à 1975. Une moto commercialisée 8 695 € durant seulement une année arborant une livrée exclusive avec le numéro 67 sur ses flancs de carénages et une belle dotation : shifter, saute vent et sabot moteur.

LiveWire S2 Mulholland : la moto électrique façon cruiser

Marque américaine spécialisée dans la mobilité électrique, LiveWire vient de présenter son troisième modèle après la One et la Del Mar, la S2 Mulholland. Reprenant comme base la plateforme S2 déjà utilisée par la Del Mar, la Mulholland adopte un style différent, plus cruiser, avec une selle raccourcie, façon bobber, une roue arrière de 17 pouces (19 à l’avant) et un guidon surélevé.

À l'essai cette semaine : la Honda CB650R E-Clutch

Une fois n'est pas coutume, l'essai de la semaine n'est pas (vraiment) consacré à un modèle, mais plutôt à une technologie d’embrayage robotisé inédite : le système Honda E-Clutch. Une innovation intégrée cette année au roadster de moyenne cylindrée néo-rétro Honda, la CB650R, que Caradisiac Moto a pu tester dans le sud de la France il y a seulement quelques jours.