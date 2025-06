La BMW R 1300 RT est-elle toujours la référence des GT ?

Faire peau neuve aura rarement aussi bien porté son nom et apporté en efficacité sur la RT de 2025. Celle-ci entre dans une nouvelle ère : celle du moteur Boxer 1300 déjà connu sur la GS. Plus de performances, mais à quoi bon, plus de sport, mais il existe une RS pour cela, plus de nervosité et de puissance, mais était-ce vraiment nécessaire, elle joue elle aussi la carte du plus comme pour justifier encore et toujours un niveau tarifaire lui aussi plus élevé et sans forcer, quand bien même le niveau d’équipement d’origine grimpe lui aussi. Un plus que l’on retrouve niveau poids, d’ailleurs. Du toujours Plus. Comme sur la Yamaha Tracer 9 GT +. Y compris niveau équipement, dont le niveau peut atteindre des sommets. En contrepartie de tout ce plus, moins de velouté et de douceur moteur et moins de discrétion mécanique, moins de critiques aussi, excepté celle concernant la multiplication des manipulations de l’instrumentation et l’accessibilité aux réglages (bulle, équipements chauffants, radio, etc.). Moins de sobriété, donc, mais également moins de consommation, apparemment. Comme pour le trail. Logique. Par contre, le nouvel habillage remporte notre suffrage, quand bien même il faut franchir le pas esthétiquement parlant. Certes moins volumineux, au bénéfice du maniement et de l’encombrement (mention spéciale aux rétroviseurs repliables), y compris à haute vitesse, il apparaît pourtant très couvrant et très protecteur du fait d’appendices aérodynamiques nombreux, et surtout des nouveaux flaps latéraux. Un équipement réellement efficace pour épargner les jambes de toute agression.

Toujours classieuse, parfaite ou presque dès que l’on dépasse les versions à 32 000 €, la RT fait le pari du renouveau et de plus de sportivité, sans rien sacrifier au confort, ferme, certes, allemand, donc. Au moins, la selle demeure agréable sur long trajet, mais assez ferme, sachant qu’il existe des éléments « confort » optionnels.

La RT aurait-elle le monopole de la route ? Et de la routière ? Pas loin, mais une Tracer parvient à s’en rapprocher si l’on est moins exigeant niveau protection, tandis que la Honda NT 1100, nettement moins onéreuse, moins puissante et moins luxueusement équipée, propose elle aussi une boîte automatique plus performante et surtout dotée d’un double embrayage. Ne lui manque qu’un peu de protection.

Assurément supérieure, la RT en impose et s’impose, à condition de mettre le prix. Celui de la qualité germanique, mais aussi d’un entretien plus onéreux et d’une fiabilité que vous pointez régulièrement comme un point négatif pour les modèles à l’hélice.

Caradisiac a aimé