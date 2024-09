Que vaut la Pulse, le premier roadster électrique de Can-Am?

Belle entrée en la matière pour Can-Am sur le marché de la moto électrique. Design qui ne laisse pas indifférent, équipement de premier plan, confort et performances, la Can-Am Pulse coche toutes les cases ou presque. Car aussi réussie soit-elle, elle se heurte malheureusement aux contraintes liées à la technologie. Can-Am a donc dû faire des compromis pour contenir le prix qui bien qu'élevé, reste plus abordable que celui des concurrentes directes. À commencer par la Zero Motorcycle SR à peine plus puissante, mais qui affiche une autonomie plus conséquente. Cependant, cette dernière est affichée à partir de 18 555 € auxquels il faudra ajouter encore 3 000 € pour bénéficier du chargeur 6 kW en option qui est disponible de série sur la Can-Am Pulse à partir de 16 999 €. Reste qu'avec une autonomie limitée à moins de 100 km sur autoroute, cette dernière se cantonne à un usage urbain et péri-urbain.

